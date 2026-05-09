Malatya Yeşilyurtspor Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya Yeşilyurtspor Finale Yükseldi

Malatya Yeşilyurtspor Finale Yükseldi
09.05.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes 38 FK, Malatya Yeşilyurtspor'a 4-3 mağlup olarak Play-Off finaline çıkamadı.

TFF 3'üncü Lig Yükselme Play Off 2'inci tur rövanş maçında Erciyes 38 FK, bugün evinde ağırladığı Malatya Yeşilyurtspor'a mağlup oldu. Malatya Yeşilyurtspor deplasmanda 4-3'lük skorla galip gelerek Play – Off'ta finalinde Çorluspor 1947'nin rakibi oldu.

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Selim Şenöz

ERCİYES 38 FK: Burak Kadem –Ahmet Kağan (Dk. 46 Eren ), Utku Burak (Dk. 109 Ozan), Muhammed Enes, Utkan, Güney, Ethem (Dk. 95 Ali), Hüseyin (Dk. 46 Fatih), Mehmet (Dk. 95 Caner), Serdar, Artun

MALATYA YEŞİLYURTSPOR: İsmail – Furkan, İslam, Eren, Yasin, Massis, Ümitcan (Dk. 106 Selimcan), Ömer, Güney, Ahmet Uzun (Dk. 62 Mehmet), Tayyib ((Dk. 83 Tahsin) Dk.109 Osman)

GOLLER: Dk. 26 Ethem, Dk. 57 Utku Burak, Dk. 65 Serdar (Erciyes 38 FK), Dk.10 (Penaltı), Dk. 18 Tayyib, Dk. 14 Ömer ve Dk. 93 Mehmet (Malatya Yeşilyurtspor)

SARI KART: Hüseyin, Mehmet, Artun, Güney, Fatih, Muhammed Enes (Erciyes 38 FK) Güney, Ahmet, Ümitcan, Tahsin, Furkan (Malatya Yeşilyurtspor)

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya Yeşilyurtspor Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Barış masası devrildi mi Trump’tan beklenen açıklama geldi Barış masası devrildi mi? Trump'tan beklenen açıklama geldi
Piyasalar diken üstünde Petrol 200 doları görebilir Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir
İBB’ye yeni operasyon Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı

00:02
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
23:35
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
23:18
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
22:45
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
22:33
Zalgiris’i uzatmada deviren Fenerbahçe Beko 8. kez Final Four’da
Zalgiris'i uzatmada deviren Fenerbahçe Beko 8. kez Final Four’da
21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
21:19
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:49
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 00:20:17. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya Yeşilyurtspor Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.