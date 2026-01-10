Malatya Yeşilyurtspor güçlü bir yapılanmayla yoluna devam edecek - Son Dakika
Malatya Yeşilyurtspor güçlü bir yapılanmayla yoluna devam edecek

10.01.2026 15:36  Güncelleme: 15:38
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Tribünde kenetlenen, sahada onuruyla mücadele eden, şeffaf, hesap verebilir bir futbol iklimini hep birlikte kuracağız. Ben yürekten inanıyorum ki takımımız destekle, azimle ve doğru anlayışla çok daha ileri seviyelerde başarılar elde edecektir" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Yeşilyurt spor Kulübü 2026 yılı olağanüstü genel kurul toplantısına katıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerinin destekleriyle Malatya Yeşilyurtspor daha güçlü bir yapılanmayla yoluna devam edecek.

"Malatya'da futbol bir skor meselesi değil; bir aidiyet ve yürek meselesidir"

Naci Şavata'nın divan başkanlığını yaptığı olağanüstü genel kurulda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Malatya'nın tribünlerinde yankılanan sevinçlere, sahada dökülen alın terine, yarım kalmış hayallere ve yeniden filizlenen umutlara omuz vermek için toplandık. Malatya futbola yabancı değildir. Bu şehir, formasını teriyle ıslatanı ve mücadelenin kıymetini bilir. Bu şehir, kazandığında omuz omuza sevinir, kaybettiğinde de formasına asla sırtını dönmez. Çünkü Malatya'da futbol bir skor meselesi değil; bir aidiyet ve yürek meselesidir. Bu şehir tribünde heyecanı bilen, sahada emeğe saygı duyan, formaya vefa gösteren bir şehirdir. Elbette buna kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bizler; temiz sporun, temiz futbolun, adaletin, emeğin ve alın terinin peşindeyiz. Futbolu kirli hesaplardan, kapalı kapılardan, belirsizlikten ve şaibelerden kurtarmak için buradayız" dedi.

"Bizler her zaman açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını savunduk"

Başkan Er, konuşmasının devamında, "Temiz, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir futbol anlayışını yeniden ayağa kaldırmak için bir aradayız. Çünkü emanet şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve hepsinden önemlisi hesapsız bir samimiyet ister. Bizim duruşumuz başından beri nettir; Malatya'nın emeği kimsenin de şahsi hesabı değildir. Bu şehrin takımları masa başında değil, milletin vicdanında kazanır. Yeşilyurtspor'u bir emanet olarak görüyoruz. Bu emaneti kişisel hesaplanan uzak, taraftar hassasiyetini gözeten, şeffaf, güçlü ve sürdürülebilir bir anlayışla geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Borcu gizlenen, hesabı verilmeyen, güveni zedelenmiş hiçbir yapının arkasında durmadık, durmayacağız. Göreve geldiğimiz günden itibaren bize 'Şu spor kulübüne neden destek olmuyorsunuz?' sorusu sıkça yöneltildi. Biz o günlerde de çok net bir duruş sergiledik ve şunu söyledik 'Malatyalıların hakkının kimseye peşkeş çekilmesine müsaade etmeyiz. Borçlarını bitirsinler, kulüpleri şeffaf ve sağlıklı bir yapıya kavuştursunlar, getirsin teslim etsinler'. Biz o takımları yeniden Malatyalıların takımı haline getiririz. Ne yazık ki bu orada ortaya konulamadı. Bugün artık yeni bir başlangıcın eşiğindeyiz. Bu yükü, Yeşilyurt Belediye Başkanımız İlhan Geçit ile omuzlamaya karar verdik. Çünkü bu şehir artık beklemek değil, inanmak istiyor. Gençlerimiz forma giymek, tribünler yeniden dolmak istiyor. Çok şükür önce yaralarımızı sardık evlerimizi, iş yerlerimizi ayağa kaldırdık. On binlerce hemşerimizi ev ve iş yerlerine kavuşturduk. Şimdi sıra ruhumuzu ayağa kaldırmakta. Bu amaçla 2,5 milyar liralık spor yatırımını şehrimize kazandırıyoruz. Yeni dönemde 1,5 milyarlık spor yatırımımız olacak. Birkaç gün önce 6 spor tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. 40'ı aşkın tesisimizin yapımı da hızla devam ediyor. Malatya'nın geleceğini hep birlikte el ele inşa edeceğiz. İnanıyorum ki; bu şehirde futbol yeniden yeşerecekse, bu ancak birlikte olur. Bu forma yeniden ağırlık kazanacaksa, bu ancak güvenle olur. Tribünde kenetlenen, Sahada onuruyla mücadele eden yöneticisi hesabını veren bir futbol iklimini hep birlikte kuracağız. Ben yürekten inanıyorum ki; takımımız destekle, azimle ve doğru anlayışla çok daha ileri seviyelerde başarılar elde edecektir. Bu vesile ile bugüne kadar Yesilyurtspor'a emek veren Adnan Çoban Başkanımızın şahsında tüm ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de, 'Bazen bazı platformlarda 'Malatya sahipsiz' şeklinde bir söylem geliştirildiğini duyuyoruz. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Kimsenin bundan yana en ufak bir endişesi olmasın, biz Malatya'yı hiçbir zaman sahipsiz bırakmadık, bırakmayız. Malatya'nın bir meselesi söz konusu olduğunda, mutlaka öne çıkan, sorumluluk alan bir ekip ve bir irade vardır. Bizler her zaman açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını savunduk. Belediyelerimizde benimsediğimiz yol ve yöntem budur. İstiyoruz ki herkes bize hesap sorsun, eleştirsin, yol göstersin. Bakış açımız nettir. Adnan Çoban ve ekibi bugüne kadar büyük bir gayretle bu süreci taşıdı. Ancak bu iş, tek bir kişinin ya da dar bir ekibin omuzlayabileceği bir yük değildir. Bu durum Adnan Bey'in herhangi bir eksikliğinden ya da olumsuzluğundan kaynaklanmıyor; tam tersine bugüne kadar elinden geleni en iyi şekilde yaptı. Allah razı olsun. Fakat geçmişte yaşadığımız Malatyaspor tecrübeleri de ortada. Bu nedenle tabiri caizse yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Şu ana kadar Yeşilyurt Belediyespor ve Malatya Yeşilspor yönetimi majör bir hata yapılmış değildir. Ancak biz istiyoruz ki bu süreç, kamuya ait bir anlayışla, kamu eliyle yürütülsün. Çünkü kamu işin başında olduğunda herkes daha rahat birleşebiliyor, daha gönülden katkı sunabiliyor. Özel çevrelerde zaman zaman çekememezlikler, kıskançlıklar olabiliyor. Ama kamu çatısı altında yürüyen bir yapıda birlik ve dayanışma çok daha güçlü oluyor. Bizim arzumuz da tam olarak budur" şeklinde konuştu.

Eski kulüp başkanı Adnan Çoban ise "Yesilturtspor olarak 1,5 sezondur mücadele ediyoruz. Depremden çıkan bir şehrin takımıydı. Hedef koyup, iyi bir kadroyla başkanlarımızın da destekleriyle şampiyon olduk. Bu bayrak yarışıdır. Bizimde gücümüz bir yere kadar. Gecmis dönem için 1 lira bir borcumuz yok" dedi.

Olağanüstü genel kurulda faaliyet raporu, mali raporu okunarak oylamaya sunuldu. Faaliyet ve mali rapor oy birliğiyle kabul edildi. Tahmini bütçe ise yarım sezon için 10 milyon lira olarak belirlendi. Tahmini bütçe oy birliğiyle kabul edildi. Tek listenin yer aldığı olağanüstü genel kurulda Ramazan Ayhan, Malatya Yeşilyurtspor Kulübü Başkanlığına seçildi.

"Bu görevi Malatyalılar adına büyük bir sorumluluk bilinciyle üstlendik"

Ayhan, seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Bu şehir 6 Şubat'ta çok ağır bir yıkım yaşadı. Malatya'da yalnızca 6 Şubat'ta bir deprem yaşanmadı. Malatya futbolu da maalesef yıllardır benzer sarsıntıları yaşadı. Sürekli yaşanan bu 'futbol depremleri' nedeniyle birçok takımımız enkaz altında kaldı. İşte Yeşilyurtspor, bu zorlu süreçten sıyrılmayı başaran ender kulüplerimizden biri oldu. Sağ olsun Adnan başkanımızın liderliğinde güzel bir yapı kuruldu ve kulübümüz Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e taşındı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Yeşilyurt Belediye Başkanımızın ve Battalgazi Belediye Başkanımızın destekleriyle, takımımızı daha ileriye götüreceğiz. Biz bu görevi Malatyalılar adına, büyük bir sorumluluk bilinciyle üstlendik. Şunun bilinmesini isterim ki; elimizden gelenin çok daha fazlasını yapacağız. Nasıl ki Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve tüm paydaşlarımız bu şehri sağlam temeller üzerine yeniden inşa ediyorsa, biz de Yeşilyurt Sporumuzu aynı anlayışla, sağlam temeller üzerine inşa edeceğiz. Hiçbir zaman popülizme başvurmayacağız. Çünkü gerek geçmişte kulüplerimizin, gerekse Türkiye genelinde birçok futbol kulübünün batmasının en büyük sebebi popülizmdir. Büyük hedefler uğruna, karşılığı olmayan harcamalar yapılmış ve bu kulüpler borç batağına sürüklenmiştir. Biz ise tamamen sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Misyonumuz nettir; mali disiplini önceleyen, altyapıya önem veren, gençlerimize forma şansı tanıyan, şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Güzel bir takım ortaya çıkacak, transferlerimiz hazır" ifadelerini kullandı.

Ramazan Ayhan başkanlığındaki Malatya Yeşilyurtspor yönetiminde Seyithan Tekin, Osman Gönültaş, Orhan Barman, Şahin Doğan, Fatih Altın, Sertaç Güleç, Ömer Çelik, Okay Demirhan, Yusuf Kocaman ve Numan Özcan yer aldı. Denetleme Kurulunda Nuh Boyraz, Yakup Arkın ve Yunus Şen, disiplin kurulunda ise Enver Türkmen, Erkan Van ve Mehmet Önder Dönük yer aldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Belediye, Sami Er, Malatya, Ekonomi, Kültür, Futbol, Spor, Son Dakika

