Malazgirt Zaferi İçin Zafer Yolculuğu
Son Dakika
Spor

Malazgirt Zaferi İçin Zafer Yolculuğu

Malazgirt Zaferi İçin Zafer Yolculuğu
20.08.2025 16:59
Bakanlık, 23 Ağustos'ta 350 gençle TCG Anadolu Gemisi'yle Çanakkale'den İstanbul'a yolculuk düzenleyecek.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel bir program hazırlandığı belirtildi. Alanlarında başarı gösteren 350 gencin katılımıyla, 23 Ağustos'ta TCG Anadolu Gemisiyle Çanakkale'den İstanbul'a 'Zafer Yolculuğu' düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da yolculukta gençlere eşlik edeceği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla 'TCG Anadolu Gemisi'yle bir yolculuk gerçekleştirilecek. Yerli imkanlarla geliştirilen TCG Anadolu Gemisiyle milli mücadele ruhunu yaşatmak, gençlere teknoloji ve savunma sanayii alanında ilham vermek amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde özel bir program hazırlandığı belirtildi. 23 Ağustos Cumartesi günü, alanlarında başarı gösteren 350 gencin katılımıyla TCG Anadolu Gemisiyle Çanakkale'den İstanbul'a 'TCG Anadolu Zafer Yolculuğu' düzenlenecek.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla Çanakkale Gelibolu Feribot İskelesinden hareket edecek olan TCG Anadolu Gemisinin, aynı gün akşam İstanbul Sarayburnu'nda resmi bir törenle karşılanacağı ifade edildi. Gemide; üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri, TEKNOFEST yarışmalarında derece almış gençlerin de yer alacağı ve Bakan Bak'ın da katılımıyla 8 saat süreceği 'TCG Anadolu Zafer Yolculuğu' boyunca, TCG Anadolu Gemisi'nin gençlere tanıtılacağı, Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Görevlileri tarafından konferans verileceği ifade edildi.

'MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE BİRLİKTE PROGRAM HAZIRLADIK'

Bakan Osman Bak, geleceğin teminatı olarak gördükleri gençlerin ülkenin zaferlerle dolu tarihini iyi tanımasını ve milli savunma sanayinde ulaştığı noktayı görmesini önemsediklerini ve1071 Malazgirt Zaferi'ni ve istiklal mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gururla kutlamaya hazırlandıklarını belirterek, "Anadolu'yu bizlere yurt yapan Sultan Alpaslan ile İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak, Zafer Haftamızı kutlamak ve bu ruhu gelecek nesillere aktarmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte özel bir program hazırladık. Milli savunma sanayimizin gururu olan TCG Anadolu Gemisiyle alanında başarılı gençlerimizi Çanakkale'den İstanbul'a götüreceğiz. Ülkemizin yerli imkanlarıyla yaptığı TCG Anadolu gemisiyle gençlerimize hem milli mücadele ruhunu yaşatmak hem de teknoloji ve savunma sanayii alanında onlara ilham vermek amacıyla bu yolculuğu düzenliyoruz. Gençlerimize bu imkanı sunan Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'e teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: DHA

Malazgirt Zaferi İçin Zafer Yolculuğu

16:31
