Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinliklerine doğru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinliklerine doğru

Malazgirt Zaferi\'nin 954. yıl dönümü etkinliklerine doğru
18.08.2025 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleriyle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleriyle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü sebebiyle 22-26 Ağustos tarihlerinde Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklerle ilgili Okçular Vakfı'nda düzenlenen basın toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş katıldı.

Bakan Bak, birçok genç ile geçmişteki anma programlarına katıldıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde gençlerimiz için çok önemli bir süreç yürütülmekte. Orada inşa ettiğimiz bir Gençlik Kampı var. Binlerce gencimizi oraya getiriyoruz. Geleneksel sporlara büyük yatırımlar var. Dünya Etnospor Birliği vasıtasıyla kurduğumuz federasyonlarla gençlerimizin tarihi ve kültürel bağının güçlendiğini görüyoruz." diye konuştu.

"Tarihten dersler almış gençlerimizle geleceğe doğru yürüyoruz"

Son yıllarda bu tarz törenlerin daha etkileyici hale geldiğini aktaran Bakan Bak, "Gençlerimizin, milli ve manevi değerlerini özümsemesine vesile olmak istiyoruz. Gençler, bu gördüklerini tanıdıklarına anlatıyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. Tarihten dersler almış gençlerimizle geleceğe doğru yürüyoruz. Bana göre güzel bir süreç devam ediyor. Herkesi Ahlat'a ve Malazgirt'e davet ediyoruz. Ahlat ve Malazgirt, gerçekten gezilmeye değer yerler." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise yapılan etkinliklerle Malazgirt Zaferi'nin tarihi anının tekrardan hissedilebildiğini belirterek, "Bu etkinliklerle gençlerimizin bu ruhu içselleştirmesini istiyoruz. Okçular Vakfı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde tarihi misyonuna uygun şekilde bu programı yürütüyor. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak orada el sanatlarımızı, yöresel ve kültürel değerlerimizi tanıtıyoruz. Aynı zamanda sohbet çadırlarımız olacak. Tarihi anlara şahit olmuş hocalarımızla program oluşturacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı da federasyon olarak söz konusu organizasyonun parçası oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Cirit, atlı okçuluk ve akrobasi ile bu organizasyonu desteklemeye devam edeceğiz. Sultan Alparslan ve ordusunun Malazgirt Meydan Muharebesi'nde kazanmış olduğu zaferi taçlandırmak ve kahraman şehitlerimiz ile gazilerimizin ruhunu şad etmek adına bu sene atlı okçuluk branşının finalini orada yapacağız. Federasyonumuzun çatısı altında oluşturulacak ilk milli takım beratları da burada verilecek." diye konuştu.

Okçular Vakfı Başkanı Topbaş ise Malazgirt Zaferi'nin önemine değinerek, "Milletimize vatan olan bu topraklarda adeta bin yıllık medeniyetimizin temelleri atıldı. Bu toprakları bize emanet eden şehitlerimizi minnetle ve şükranla anıyorum. Okçular Vakfı, tarihi misyonuna uygun olarak Malazgirt Zaferi'ni hatırlatmayı, anlatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı görev edinmiştir. Malazgirt Zaferi için düzenleyeceğimiz etkinlikler, bu olayın tarihi önemine dikkat çekmektedir. 22-26 Ağustos tarihlerinde Malazgirt ve Ahlat'ta gerçekleştireceğimiz organizasyonlarla sporun, kültürün ve tarihin bir arada olacağı etkinlikler gerçekleştireceğiz. Okçuluk, atlı okçuluk, güreş ve atlı cirit gibi geleneksel sporların yanı sıra kurmuş olduğumuz obalarda programlar gerçekleştireceğiz. Buradan tüm vatandaşlarımızı, bu anlamlı günlerde Ahlat ve Malazgirt'e davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Malazgirt, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinliklerine doğru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar
İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe’de faturayı tek bir kişiye kesti İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe'de faturayı tek bir kişiye kesti
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı yeni teklife Benfica’dan dakikalar içinde cevap Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı yeni teklife Benfica'dan dakikalar içinde cevap
Tilki ve Kedi Saldırısı Tilki ve Kedi Saldırısı

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
12:25
Bahçeli’nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu’nun aracının önünü kestiler
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 13:39:28. #7.13#
SON DAKİKA: Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinliklerine doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.