Malezya Veliaht Prensi'nden Mesut Özil'i üzecek sözler: Koşmayacak bir oyuncuya para harcamam - Son Dakika
Üye Girişi

Malezya Veliaht Prensi'nden Mesut Özil'i üzecek sözler: Koşmayacak bir oyuncuya para harcamam

22.09.2022 18:58

Johor Darul Ta'zim takımının sahibi olan Malezya Veliaht Prensi Tunku İsmail Sultan İbrahim, Mesut Özil'i transfer edecekleri yönündeki iddiaları yalanlarken, "Kulübün parasını sahada takım için koşmayacak bir oyuncuya harcamamam gerektiğini düşünüyorum. Papu Gomez'in buraya makul bir ücretle gelme ihtimali varsa, onu getirmek isteriz. Mesut Özil ise hiçbir zaman planlarımızda yer almadı" dedi.

Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil'in Malezya Ligi ekiplerinden Johor Darul Ta'zim'e transfer olacağı iddia edilmişti. Kulübün sahipi ve Malezya Veliaht Prensi Tunku İsmail Sultan İbrahim konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MESUT ÖZİL HİÇBİR ZAMAN PLANLARIMIZDA YER ALMADI"

İbrahim yaptığı açıklamada, "Kulübün parasını sahada takım için koşmayacak bir oyuncuya harcamamam gerektiğini düşünüyorum. Johor'da kimse süperstar olamaz. Bu kulüp, sadece sahada arkadaşları için canını verecek futbolcuları kabul eder. Mesut Özil, iddiaları nereden çıktı bilmiyorum ancak Sevilla'da forma giyen Papu Gomez'in buraya makul bir ücretle gelme ihtimali varsa, onu getirmek isteriz. Mesut Özil ise hiçbir zaman planlarımızda yer almadı." ifadelerini kullandı.

SEZON BAŞINDA BAŞAKŞEHİR'E TRANSFER OLDU

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle sözleşmesini sonlandırdıktan sonra bu sezonun başında Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı Son dakika haberleri! İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan Radyo Başakşehir'e konuk oldu Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan Radyo Başakşehir'e konuk oldu

Başakşehir, Mesut Özil, Malezya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malezya Veliaht Prensi'nden Mesut Özil'i üzecek sözler: Koşmayacak bir oyuncuya para harcamam - Son Dakika


Son Dakika
19:22 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi de yaralayan saldırgan Güven Güler tutuklandı
19:14 Gelin ve damadın hareketleri düğündeki konukları şaşkına çevirdi
18:58 Malezya Veliaht Prensi'nden Mesut Özil'i üzecek sözler: Koşmayacak bir oyuncuya para harcamam
18:28 Dans ederken iç çamaşırı gözüken ünlü oyuncu Canan Ergüder'den tepkilere dikkat çeken bir yanıt geldi
18:24 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın 'Amerikan okullarında da okumadı' sözlerine Ümit Özdağ'dan cevap gecikmedi
18:02 "Terlikli İzban Kekosu" olarak damgalanan Ali Uçar, yıllar sonra söyledikleriyle ağlattı
18:00 Ölümü İran'ı karıştıran Mahsa Emini'nin yere yığıldığı anların görüntüsü paylaşıldı
17:59 Süper Lig'de bir ilk yaşandı! 4 büyük takım da 100 milyon euro barajını aştı
17:49 17 yaşındaki Ayşegül'ün kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Afgan şahsın mahkemedeki sözleri ortalığı karıştırdı
17:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı: KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 19:29:50. #1.13#
SON DAKİKA: Malezya Veliaht Prensi'nden Mesut Özil'i üzecek sözler: Koşmayacak bir oyuncuya para harcamam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement