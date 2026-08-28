Malinovskyi'den Taraftara Destek Çağrısı - Son Dakika
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Malinovskyi'den Taraftara Destek Çağrısı

Malinovskyi\'den Taraftara Destek Çağrısı
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Malinovskyi, Ferencvaros maçındaki kırmızı kart sonrası taraftarlara birlik ve destek çağrısında bulundu.

TRABZONSPOR'UN Ukraynalı futbolcusu Ruslan Malinovskyi, Ferencvaros karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklamada bulundu. Yaşanan pozisyonun talihsiz bir kaza olduğunu belirten Malinovskyi, bordo-mavili taraftarlara birlik ve destek çağrısında bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi, karşılaşmada gördüğü kırmızı kart ve yaşanan hayal kırıklığıyla ilgili sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

'ACINIZI VE HAYAL KIRIKLIĞINIZI PAYLAŞIYORUM'

Ferencvaros karşılaşmasının kendisinde derin iz bıraktığını ifade eden Malinovskyi, "Dünkü maç bende derin bir iz bıraktı. Acınızı ve hayal kırıklığınızı tamamen paylaşıyorum. İtalya'daki uzun kariyerim boyunca bir kez bile kırmızı kart görmedim. Bunun profesyonelliğimin ve fair-play'e duyduğum derin saygının bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu kez şanssızdım. Bu bir kazaydı. Duygularınıza saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

'TAKIMIN SİZİN DESTEĞİNİZE İHTİYACI VAR'

Taraftarların galibiyeti ne kadar çok beklediğinin farkında olduğunu belirten Ukraynalı futbolcu, "Bu galibiyeti ne kadar çok beklediğinizi ve bu kadar büyük beklenti içerisindeyken kaybetmenin ne kadar acı verdiğini biliyoruz. Önümüzde yeni maçlar var ve bu kulübün aydınlık geleceği böyle karanlık anlarda inşa edilir. Şu anda takımın yüreğinize ve desteğinize ihtiyacı var. Takıma inanın ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Ferencvaros, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malinovskyi'den Taraftara Destek Çağrısı - Son Dakika

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