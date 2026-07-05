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Malinovskyi Trabzon'da

Malinovskyi Trabzon\'da
05.07.2026 22:22
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Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi, Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve kamp için şehirde.

Trabzonspor'un İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'dan kadrosuna kattığı Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi, yeni sezon hazırlıkları öncesinde Trabzon'a geldi. Deneyimli futbolcu, Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri ve bordo-mavili taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Trabzonspor'un yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon kampı öncesinde kente gelen Malinovskyi, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Trabzonspor'un ciddiyeti beni etkiledi"

Transfer sürecinde Trabzonspor'un kendisine yaklaşımının kararında önemli rol oynadığını belirten Malinovskyi, "İlk günden itibaren kulübün ne kadar ciddi olduğunu gördüm. Bu benim için en büyük etkenlerden biriydi. Ekuban, Zubkov ve Batagov'dan Trabzonspor hakkında bilgiler aldım. Hocamızla yaptığımız görüşmelerde takım içindeki rolüm ve oyun planı hakkında konuştuk. Avrupa kupalarında mücadele edecek olmamız da tercihimi etkileyen önemli nedenlerden biri oldu. Bana karşı çok ciddi ve profesyonel bir yaklaşım sergilendi. Burayı tercih ederek doğru karar verdiğimi düşünüyorum" dedi.

"Genç oyunculara örnek olmak istiyorum"

Teknik Direktör Fatih Tekke ile verimli görüşmeler yaptığını ifade eden Ukraynalı futbolcu, "Hocamızla birçok konuyu konuştuk. Takım arkadaşlarıma örnek olmaya çalışacağım. Özellikle genç oyunculara yol göstermek ve tecrübelerimi paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

"Takımın ihtiyacı olan yerde oynarım"

Sahada farklı mevkilerde görev yapabildiğini dile getiren Malinovskyi, "Geçtiğimiz sezon orta sahada savunmaya daha yakın bir rolde oynadım. Atalanta'da ise 10 numara pozisyonunda görev yaptım. Farklı bölgelerde oynayabiliyorum. Takım nerede bana ihtiyaç duyarsa elimden gelenin en iyisini yaparım" ifadelerini kullandı.

"Ukraynalı oyuncuların burada olması avantaj sağladı"

Trabzonspor'da forma giyen Ukraynalı futbolcuların transfer sürecinde etkili olduğunu belirten deneyimli oyuncu, "Uzun yıllar Ukrayna'da oynarken devre arası kamplarımızı Türkiye'de yapıyorduk. Bu ülkeye yabancı değilim. Burada Zubkov ve Batagov'un bulunması benim için önemliydi. Batagov iyi bir sezon geçirdi ancak şu anda sakat. Umarım kısa sürede sahalara döner. Zubkov da başarılı bir sezon geçirdi ve ayrıldı. Hep birlikte Trabzonspor'un başarısı için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Açıklamalarının ardından taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde havalimanından ayrılan Malinovskyi'nin, yeni sezon kampına katılarak bordo-mavili formayla ilk antrenmanına pazartesi günü çıkması bekleniyor.

Öte yandan Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Malinovskyi'ye 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında yıllık 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ile her sezon için 500 bin Euro imza ücreti ödenecek. 2028-2029 sezonunda ise oyuncu 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret alacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malinovskyi Trabzon'da - Son Dakika

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