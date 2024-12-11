Teknik direktör Henrik Rydström yönetiminde, Malmö Stadyumu'nda yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
İsveç ekibinde kaleci Ricardo Friedrich'in durumu maç saatinde netlik kazanacak. Daniel Gudjohnsen ise sakatlığı nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Son Dakika › Spor › Malmö, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?