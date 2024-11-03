Malmö, Hammarby ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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Spor

Malmö, Hammarby ile Berabere Kaldı

Malmö, Hammarby'ye konuk olduğu maçta 2-2 berabere kalırken, Beşiktaş ile 6 Kasım'da karşılaşacak.

03.11.2024 00:46
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında karşılaşacağı Malmö, İsveç Ligi'nde Hammarby ile 2-2 berabere kaldı.

Liginde şampiyonluğunu daha önce ilan eden Malmö, 29. haftada en yakın takipçisi Hammarby'ye konuk oldu. Jusef Erabi ile Nahir Besara'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Malmö, Nils Zatterström ve Hugo Bolin'in iki dakika arayla bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı.

Malmö, bitimi 1 hafta kalan İsveç Ligi'nde Hammarby'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Mavi-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Malmö, Hammarby ile Berabere Kaldı - Son Dakika

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