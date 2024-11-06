Malmö Teknik Direktörü: 'Hak ettiğimiz maçı kaybettik'

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Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, Beşiktaş karşısında net fırsatlar yakaladıklarını söyleyerek, galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu dile getirdi.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında İsveç ekibi Malmö, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, "Yakaladığımız net fırsatlar var. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Beşiktaş yakaladığı fırsatları golle sonuçlandırdı. Biz ise gole çeviremedik. Yediğimiz golden sonra düşüş yaşadık, toparlanamadık. Maçı hak eden taraf bizdik" ifadelerini kullandı.

"Oyun ritmimizi maalesef bulamadık"

Kanat hücum aksiyonlarında birebirde daha iyi olmaları gerektiğinde vurgu yapan Rydström, "Ama biz bunları iyi değerlendiremedik. Üçüncü bölgede daha üretken olmak için değişiklikler yaptık. Oyun ritmimizi maalesef bulamadık. Kenar ortalarında kompakt olmamız gerekirdi. Savunmayı iyi yapamadık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL