Maltepe'nin renkli koşusuna büyük ilgi - Son Dakika
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Maltepe'nin renkli koşusuna büyük ilgi

21.06.2022 10:41
Maltepe'nin renkli koşusuna büyük ilgi

Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği "Color Run Maltepe 7K", katılımcılardan tam not alırken, renkli anlara sahne oldu.

Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği "Color Run Maltepe 7K", katılımcılardan tam not alırken, renkli anlara sahne oldu.

Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği "Color Run Maltepe 7K", büyük ilgi topladı. İstanbul'un birçok yerinden sporseverlerin katıldığı renkli koşu, spor ve eğlenceyi bir araya getirdi. Daha önce SMA hastaları için "Run For SMA 6K" ve epilepsi hastalığı farkındalığı için "Mor Koşu 7K" etkinliklerini düzenleyen Maltepe Belediyesi, bu kez "Color Run Maltepe 7K" ile hayatın tüm renklerini içeren bir koşuya ev sahipliği yaptı. Maltepe Belediyesi, böylece, son bir yıl içinde üç özel koşuya ev sahipliği yapmış oldu. Maltepe sahilinde yedi kilometrelik bir parkurda gerçekleşen "Color Run Maltepe 7K"ya Maltepeli vatandaşların yanı sıra İstanbul'un her yerinden sporcular katıldı.

Dereceye girenler ödüllerini aldı

Maltepe Color Run 7K koşusunun erkekler kategorisinde birinciliği Mestan Turhan, ikinciliği Deniz Aydoğan, üçüncülüğü ise Hacı Sebahattin Çavga kazandı. Kadınlarda da Selin Güney birinci olurken, ikinciliği Esmanur Çimen, üçüncülüğü ise Özlem Kırlı kazandı. Dereceye girenlere kupa ve madalyon takdim edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Maltepe Belediyesi, İstanbul, Maltepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maltepe'nin renkli koşusuna büyük ilgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'nin renkli koşusuna büyük ilgi - Son Dakika
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