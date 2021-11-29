Mamak Belediyesi Basketbol Takımı evinde rahat kazandı

Türkiye Basketbol Ligi 9. haftasında Mamak Belediyesi Basketbol Takımı evinde konuk ettiği Kocaeli BŞB Kağıtspor'u 78-71'lik skorla mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi 9. haftasında Kocaeli BŞB Kağıtspor'u konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı baştan sona üstün olduğu karşılaşmadan 78-71 galibiyetle ayrıldı. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, yeşil-beyazlılardan Chance Comanche 31 sayı-18 ribaund, Marlain Veal 22 sayı-12 asist, Melih Kapucu 11 sayı ile öne çıkan isimler oldu.

Maçı baştan sona üstün götürdüler

Karşılaşmaya üçlüklerle başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, üstünlüğü de ilk dakikalardan eline aldı. Devamında Comanche'den arka arkaya skor bulan yeşil-beyazlılar ilk çeyreği 21-12 öne kapattı. İkinci çeyrekte dış atışlarla fark eritmeye çalışan konuk ekip kısa sürede skoru eşitlemeyi başardı. Cevap vermekte gecikmeyen yeşil-beyazlılar 11-2'lik seri ile farkı tekrar açarak soyunma odasına 45-30 önde gitmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte de ilk yarıda yakaladığı performansı devam ettiren yeşil-beyazlıların sahadaki her oyuncusundan skora katkı buldu. Bu çeyrek de yeşil-beyazlıların üstünlüğü ile kapandı 63-49. Son çeyrekte farklı üstünlüğü bırakmayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı karşılaşmadan 78-71 galibiyetle ayrıldı. - ANKARA