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Mame Baba Thiam, Pendikspor'a transfer oldu - Son Dakika
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Mame Baba Thiam, Pendikspor'a transfer oldu

Mondihome Kayserispor, Senegalli golcü Mame Baba Thiam'ın Siltaş Yapı Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu. Thiam'ın Pendikspor kulübüne transferi konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtilerek, deneyimli oyuncuya kulübe katkılarından dolayı teşekkür edildi. Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç da Thiam ile sözleşme uzatmak için tekliflerde bulunduklarını fakat anlaşma sağlayamadıklarını belirtti. Thiam sezon sonu bedelsiz gitmek yerine devre arasında bir takıma giderek Kayserispor'a para kazandırmıştır, bu davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum ve Pendikspor'da başarılar diliyorum.

Mame Baba Thiam, Pendikspor\'a transfer oldu
11.01.2024 - 18:53,  Güncelleme: 18:54
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Mondihome Kayserispor, Senegalli golcü Mame Baba Thiam'ın Siltaş Yapı Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Thiam'ın Pendikspor kulübüne transferi konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtilerek, deneyimli oyuncuya kulübe katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç da Thiam ile sözleşme uzatmak için tekliflerde bulunduklarını fakat anlaşma sağlayamadıklarını belirtti.

Thiam'ın sarı-kırmızılı ekibe para kazandırarak transfer olduğunu aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncumuz Mame Baba Thiam ile geçtiğimiz aylarda defaatle sözleşme uzatmak için teklifte bulunduk. Ancak Kayserispor'un yeni dönemde belirlediği ekonomik program çerçevesinde oyuncumuz ile anlaşma sağlayamadık. Thiam sezon sonu bedelsiz gitmek yerine devre arasında bir takıma giderek Kayserispor'a para kazandırmıştır, bu davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum ve Pendikspor'da başarılar diliyorum."

Senegalli golcünün Kayserispor karnesi

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'den Kayserispor'a transfer olan Thiam, sarı-kırmızılı formayla ligde çıktığı 70 maçta 30 gol attı.

Bu sezon ligde çıktığı 19 maçta 11 gol atan deneyimli golcü, gol krallığında Edin Dzeko ve Mauro Icardi'nin ardından 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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