Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları, Niğde\'den derecelerle döndü

Niğde'de 5-8 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Grup Elemeleri'nde mücadele eden Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları, elde ettikleri derecelerle Manavgat'a gurur yaşattı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen grup elemelerinde Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü adına mindere çıkan sporcular, farklı sıkletlerde önemli başarılar elde etti. Organizasyonda; Umut Altay 85 kilogramda şampiyon olurken, Ahmet İhsan Çolak 100 kilogramda ikinci ve Ahmet Mete Varış ise 57 kilogramda üçüncü oldu. - ANTALYA