Türk futbolunun neden gelişmediğini en net gösteren kare! Kırmızı kart gören futbolcusunu rezil etti

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Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta mücadele eden Burdur Maküspor ile Manavgat Belediyespor, Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Ankara bölgesinden Havva Nur Demir, Taner Kıtmır ve Oğuz Akgün hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın 38'inci dakikasında bir pozisyon sonrası takım arkadaşı Kürşat Kara'yla tartışma yaşayan Manavgat Belediyespor kaptanı Tugay Tiryaki'ye karşılaşmanın hakemi kırmızı kart gösterdi. Hocası bu hareketi sonrası Tiryaki'ye şiddet uyguladı.

SAHA KOMİSERİ VE KULÜBEDEKİ FUTBOLCULAR YATIŞTIRDI

Manavgat Belediyespor Teknik Sorumlusu Ercan Kul, sahayı terk eden Tugay Tiryaki'yi tokatladı. Tiryaki ile Kul arasındaki gerginliği yedek kulübesindeki futbolcular ve saha komiseri yatıştırdı. Manavgat tribünündeki taraftarlar da kendi oyuncularına tepki gösterdi.

GALİBİYET SERİSİ YAKALADILAR

Maküspor ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında Cihan Mercan'ın attığı golle rakibini 1-0 yenerek galibiyet serisini üç maça çıkardı. Maküspor bu galibiyetle puanını 11'e çıkararak 7'nci sıraya yerleşti. Diğer yandan önümüzdeki hafta Uşak Sivaslı Belediyespor'a konuk olacak Maküspor'da Kulüp Başkanı Cihat Çavuşoğlu galibiyet serilerinin devam edeceğini bildirdi.