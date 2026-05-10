Manavgat Belediyespor Play-Off\'ta tur atladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Lig'e yükselme play-off 1. tur mücadelesinde mücadele eden Manavgat Belediyespor, Manavgat Atatürk Stadı'nda Yeşil Çivril Belediyespor'u konuk etti. Yeşil Beyazlılar, 32. dakikada Cengizhan Kasap'ın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarıda baskısını artıran Manavgat temsilcisi, 75. dakikada Anıl Yıldırım'ın golüyle skoru eşitledi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Manavgat Belediyespor, sahadan galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Manavgat Belediyespor'un 2. turdaki rakibi 1923 Afyonkarahisarspor oldu. - ANTALYA