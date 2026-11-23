Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 12. Grup'ta lider Manavgat Belediyespor'un, 1955 Seydişehir Alüminyumspor'u 4-1 mağlup ettiği maçın bitiş düdüğüyle birlikte sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan bir futbolcu çıkış tünelinde rakibine attığı kafa nedeniyle jandarma tarafından gözaltına alındı.

Manavgat'ta oynanan ve Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 12. Grup'ta zirveyi doğrudan ilgilendiren karşılaşmada namağlup lider durumdaki Manavgat Belediyespor, kendisi gibi zirve hesabı yapan ve yoluna namağlup devam eden 1955 Seydişehir Alüminyumspor'u 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte 1955 Seydişehir Alüminyumsporlu futbolcular çıkış tüneline koşmaya başlarken, tribünlerden sahaya yabancı madde yağmaya başladı.

Karşılaşma sonrası ortalık karıştı

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan ve karşılaşmayı tribünden takip eden Manavgat Belediyesporlu Cengizhan Kasap'ın, 1955 Seydişehir Alüminyumspor'un 77 sırt numaralı oyuncusu Osman Çağlar Uç'a kafa attığı öğrenildi. Özel Güvenlik görevlileri futbolcuların arasına girerek olayların büyümesini engellemeye çalışırken, Osman Çağlar Uç'un kaşından yaralandığı belirlendi.

Darp raporu alıp şikayetçi oldu

Olayın ardından kaşı patlayan ve dikiş atılan 1955 Seydişehir Alüminyumsporlu Osman Çağlar Uç hastaneye giderek darp raporu alıp şikayetçi olurken, Cengizhan Kasap da Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerince kasten yaralama suçundan gözaltına alındı. 2 futbolcu arasında sezon hazırlıkları sırasında Seydişehir'de oynanan hazırlık karşılaşmasında tartışma yaşandığı öğrenildi.