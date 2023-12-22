Manchester City, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası\'nı kazandı

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde İngiliz ekibi Manchester City, Brezilya takımı Fluminense'yi 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Maviler, 2023 yılını 5 kupayla tamamladı.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile Copa Libertadores şampiyonu Fluminense, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan ve yaklaşık 56 bin taraftarın izlediği müsabakada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çaldı. İngiliz ekibi maçın ilk dakikasında Julian Alvarez'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından kısa ve etili paslarla hücum geliştiren Brezilya ekibi, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. 27. dakikada Philip Foden'ın sol taraftan ceza sahasına ortasında Nino ters vuruşla kendi ağlarını havalandırırken fark 2'ye çıktı. İlk yarı da bu sonuçla tamamlandı. Temponun düştüğü ikinci yarıda City, 72. dakikada 3. golü buldu. Ceza sahası sol çaprazında Alvarez'in kale önüne yerden sert ortasında Foden, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 88. dakikada sahneye bir kez daha Alvarez çıktı. Arjantinli forvet, kendisinin 2. takımının 4. golünü kaydederken, bu gol maçın da sonucu oldu.

Kadrosunda Marcelo, Felipe Melo ve Ganso gibi önemli isimler yer alan bordo-yeşilliler, tarihinde ilk kez oynadığı Kulüpler Dünya Kupası finalinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Turnuvanın 3.'lük maçında Mısır temsilcisi Al Ahly, Japon takımı Urawa Red Diamonds'u 4-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Manchester City, 2023 yılında 5. kupasını kazandı

İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan daha sonra FA Cup'ı müzesine götüren Manchester City, 10 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i saf dışı bıraktı ve tarihinde ilk kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Yeni sezon öncesi de UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla ile UEFA Süper Kupa'da karşılaşan Maviler, rakibini penaltı atışlarında mağlup ederek 2023 yılında 4. kupasını elde etti. Teknik Direktör Pep Guardiola yönetimindeki City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde de sahadan zaferle ayrıldı ve bu yılı 5 kupayla kapattı. İspanyol teknik adam, daha önce Barcelona ve Bayern Münih'in başında kazandığı bu kupayı, kariyerinde 4. kez elde etti ve en çok kazanan teknik direktör unvanının sahibi oldu.

Kulüpler Dünya Kupası finalinde üste 11. kez Avrupa takımları kupayı müzesine götürdü. - İSTANBUL