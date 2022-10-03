Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu

03.10.2022 16:56

Manchester City'e 6-3 kaybeden Manchester United'da Cristiano Ronaldo'ya görev vermeyen Teknik Direktör Erik ten Haag eleştiri oklarının hedefi oldu. Ronaldo'nun yedek kulübesindeki görüntüsü de sosyal medyayı salladı. Portekizli yıldızın takımının farklı geriye düştüğü anlarda mutsuz ve yıkılmış hali dikkat çekti.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, sahasında Manchester United'ı 6-3 mağlup etti. Tarihi maç sonrası Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki görüntüsü çok konuşuldu.

RONALDO ÇOK MUTSUZ

Haaland ve Foden'ın hat-trick yaparak damga vurduğu mücadelede Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, hiç süre almadı. Takımının farklı geriye düştüğü anlarda yedek kulübesinde oldukça mutsuz ve yıkılmış gözüken Ronaldo'nun o görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ne oldu sana Ronaldo! Dünya yedek kulübesindeki halini konuşuyor
Ne oldu sana Ronaldo! Dünya yedek kulübesindeki halini konuşuyor
Ne oldu sana Ronaldo! Dünya yedek kulübesindeki halini konuşuyor

"KARİYERİNE SAYGI DUYDUĞUM İÇİN OYUNA ALMADIM"

Karşılaşmanın ardından Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Haag, neden Ronaldo'yu oyuna almadığı sorulduğunda, "Ronaldo'yu, kariyerine saygı duyduğum için Manchester City karşısında oyuna almadım." ifadelerini kullandı. Hollandalı çalıştırıcının açıklamaları sonrası Ronaldo'nun adı sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu. Yıldız futbolcu için 200 binin üzerinde paylaşım yapıldı.

Ne oldu sana Ronaldo! Dünya yedek kulübesindeki halini konuşuyor
YORUMLAR
500
Gösterdiği performansla İtalya'da ayın oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, Manchester United'ın radarına girdi! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar Gösterdiği performansla İtalya'da ayın oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, Manchester United'ın radarına girdi! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar Son dakika haber: Manchester derbisinde kazanan City Son dakika haber: Manchester derbisinde kazanan City

Manchester City FC, Manchester United, Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:34 Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:14 Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu liste teröristlerle dolu
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:42 İlhak kararının ardından saldırıya geçen Ukrayna, 4 yerleşim yerini Rus güçlerinden aldı!
16:38 Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi
16:17 Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladılar!
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 18:10:19. #1.13#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement