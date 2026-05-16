İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Chelsea'yi 1-0 yenen Manchester City, şampiyonluğa ulaştı.
Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta tek gol, 72. dakikada Antoine Semenyo'dan geldi.
Bu sonuçla, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Federasyon Kupası'nın sahibi olurken İspanyol teknik adam, takımın başında 10 yılda 20. kupasını kazandı.
Son Dakika › Spor › Manchester City FA Cup'ı Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?