İngiliz futbolseverlerden ilginç hamle! Haaland'ın yasaklanmasını istediler - Son Dakika
Üye Girişi

İngiliz futbolseverlerden ilginç hamle! Haaland'ın yasaklanmasını istediler

07.10.2022 15:26

İngiliz futbolseverler dilekçe ve imza kampanyası başlatarak Manchester City formasıyla harikalar yaratan Erling Haaland'ın Premier Lig'den ihraç edilmesini istedi. Kampanyaya kısa süre içerisinde 2 milyon kişi ve takım arkadaşı Laporte da katıldı.

Sezon başında Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer olan Erling Haaland, hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde durdurulamıyor. İngiliz futbolseverler, Norveçli golcünün ligde yasaklanması için harekete geçti.

"HAALAND BİR ROBOT"

Sporx'te yer alan habere göre, İngiliz futbolseverler "Erling Haaland bir robot olduğu için Premier Lig'den ihraç edilmeli" şeklinde bir imza kampanyası başlattı. Kampanya, Birleşik Krallık'ın dijital dilekçe sayfası üzerinden yapıldı.

LAPORTE DE KAMPANYAYA KATILDI

İmza kampanyasına kısa süre içerisinde 2 milyon farklı kişi katıldı. İmza kampanyasına Haaland'ın Manchester City'den takım arkadaşı Aymeric Laporte de katıldı.

YORUMLAR
500
Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta 8 maçla sona erdi Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta 8 maçla sona erdi

Manchester City FC, Erling Haaland, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiliz futbolseverlerden ilginç hamle! Haaland'ın yasaklanmasını istediler - Son Dakika


Son Dakika
15:56 Cristiano Ronaldo'nun Avrupa Ligi maçında yaptığı hareket olay oldu
15:26 İngiliz futbolseverlerden ilginç hamle! Haaland'ın yasaklanmasını istediler
15:23 Hükümetten vatandaşa müjde: KYK borç faizleri ve pandemi döneminde alınan cezalar siliniyor
15:15 Kahyanın öldürdüğü dolmuş şoförünün 10 yıl önce bir polisi öldürdüğü ortaya çıktı
15:09 Turizm işletmecisi sıkıntısını anlatırken mikrofonu açık unuttular! Belediye Başkanı ile Özhaseki arasında "He de geç gitsin" sözleri
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi vatandaşlarımız için önemli sözler: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak
14:55 39 yaşındaki Franck Ribery, futbolu bırakıyor
14:33 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! İstinaf cezasını onadı
14:29 Geçtiğimiz hafta termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Antalya'da bugün kar yağdı
14:30 Çene ve dudak dolgusu yaptıran oyuncu Bensu Soral'ın yeni görüntüsüne takipçilerinden eleştiri geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 16:04:46. #1.13#
SON DAKİKA: İngiliz futbolseverlerden ilginç hamle! Haaland'ın yasaklanmasını istediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement