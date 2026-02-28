İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Leeds United'ı 1-0 yendi.
Premier Lig'in 28. haftasında düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Leeds United, şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'yi Elland Road'da ağırladı.
Konuk takım, 45+2. dakikada Antoine Semenyo'nun attığı golle galibiyete ulaştı.
Üst üste 4. galibiyetini elde ederek puanını 59 yapan Manchester City, lider Arsenal'ın iki puan gerisinde takibini sürdürdü.
Galibiyet hasreti üç haftaya çıkan Leeds United ise 31 puanla 15. sırada kaldı.
Son Dakika › Spor › Manchester City, Leeds'i Deplasmanda Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?