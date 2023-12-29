Manchester City\'nin yıldız oyuncusu Jack Grealish\'in evi soyuldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız oyuncusu Jack Grealish'in evi, takımının Everton ile oynadığı maç esnasında soyuldu.

Grealish'in İngiltere'nin Cheshire bölgesinde bulunan evine hırsız, takımının deplasmanda Everton'ı 3-1 yendiği hafta içi oynanan lig maçı sırasında girdi.

Sun gazetesi, futbolcunun evinden 1 milyon sterlin değerinde mücevher ve saat çalındığını yazdı.

Evde helikopter ve köpek destekli arama yürütüldüğü ancak hırsızın yakalanamadığı bildirildi.

Cheshire Polis Teşkilatı’ndan bir sözcü, “Şu ana kadar gözaltına alınan olmadı. Soruşturma devam ediyor” dedi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, basın toplantısında soygun sırasında Grealish’in ailesinin evde olduğunu ancak kimsenin zarar görmediğini açıkladı.

Everton karşısında maç boyunca sahada kalan 28 yaşındaki Grealish, Transfermarkt verilerine göre, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 3 gol ve 2 asiste imza attı.