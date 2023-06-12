Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manchester City'nin sahibiyle tanıştığını öğrenince bir hayli şaşırdı: Maşallah - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manchester City'nin sahibiyle tanıştığını öğrenince bir hayli şaşırdı: Maşallah

12.06.2023 09:37

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Kulübün sahibi Shaikh Mansour, 13 yıl sonra takımının maçını izlemek için İstanbul'a geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştı. Erdoğan, Mansour'un Manchester City'nin sahibi olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Inter ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz ekibi 1-0 kazanırken, kulübün sahibi Shaikh Mansour 13 yıl sonra takımın maçını izlemek için İstanbul'a geldi. Mansour maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştı.

ERDOĞAN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideri Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşmelerini sürdürdü. Üst düzey iş insanı ve siyasilerin bir araya geldiği görüşmelerde BAE lider Manchester City'nin sahibi Shaikh Mansour'u Erdoğan ile tanıştırdı. Mansour'un Manchester City'nin sahibi olduğunu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemezken, "Aaa, Maşallah" dedi.

13 YIL ARADAN SONRA TRİBÜNDE

Shaikh Mansour, 2008'de satın aldığı Manchester City'nin sadece Liverpool ile oynadığı gösteri maçını 2010'da tribünde izlemişti. Mansour, 13 yıl aradan sonra ilk kez takımının maçını İstanbul'da tribünden izledi.

YORUMLAR (6)
  • Ali Aksoy: Şu Beşiktaşlı arkadaşları anlamıyorum, teknik direktörünüzün başını yardilar. Hükmen kazanmanız gerekirken, tekrar kararı alıp, sizi hükmen yenik saydılar, üstüne bir yılda kupadan men ettiler. Hala Fener'e tek bir laf edemiyorsunuz, nedir bu Galatasaray kompleksi. Cevap Yaz 18 12 Yayından Kaldır
  • Yüksel Yılmaz: Bence Katar'da bizim 4 büyük kulüplerden birini satın alması lazım yoksa biz bu kafayla Avrupa'da hiçbir yere varamayacağız Cevap Yaz 113 15 Yayından Kaldır
  • MEHMET ÜNAL: bence onu şaşırtan çok genç olmasıydı Shaikh Mansour'un . Cevap Yaz 106 10 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manchester City'nin sahibiyle tanıştığını öğrenince bir hayli şaşırdı: Maşallah - Son Dakika
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