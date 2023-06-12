Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manchester City'nin sahibiyle tanıştığını öğrenince bir hayli şaşırdı: Maşallah

Inter ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz ekibi 1-0 kazanırken, kulübün sahibi Shaikh Mansour 13 yıl sonra takımın maçını izlemek için İstanbul'a geldi. Mansour maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştı.

ERDOĞAN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideri Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşmelerini sürdürdü. Üst düzey iş insanı ve siyasilerin bir araya geldiği görüşmelerde BAE lider Manchester City'nin sahibi Shaikh Mansour'u Erdoğan ile tanıştırdı. Mansour'un Manchester City'nin sahibi olduğunu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemezken, "Aaa, Maşallah" dedi.

13 YIL ARADAN SONRA TRİBÜNDE

Shaikh Mansour, 2008'de satın aldığı Manchester City'nin sadece Liverpool ile oynadığı gösteri maçını 2010'da tribünde izlemişti. Mansour, 13 yıl aradan sonra ilk kez takımının maçını İstanbul'da tribünden izledi.