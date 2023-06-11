Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
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Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu

11.06.2023 09:19

Manchester City, Inter'i 1-0 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Rodri'nin attığı golle kazanılan maçta De Bruyne sakatlandı. Manchester City, İngiltere'den sonra Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan 6. İngiliz takımı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son üç sezondur kazananı belirleyen 1-0'lık skor İstanbul'da da değişmedi. 2005 yılında normal süresi 3-3 sona eren Milan- Liverpool maçıyla 21. yüzyılın en gollü finaline ev sahipliği yapan İstanbul, bu kez futbolseverleri tek gollü şampiyonlukla uğurladı. Manchester City ile Inter arasında oynanan final mücadelesinde Rodri dışında gol atmayı başaran futbolcu olmadı.

Scott Carson, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finali için geldiği İstanbul'dan yine kupayla ayrıldı

RODRİ "MAÇIN FUTBOLCUSU" OLDU

Manchester City'ye tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını getiren golün atan Rodri, "maçın futbolcusu" seçildi. 26 yaşındaki İspanyol futbolcu, 68. dakikada attığı golle takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.

Scott Carson, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finali için geldiği İstanbul'dan yine kupayla ayrıldı

DE BRUYNE'NİN TALİHSİZLİĞİ TEKRARLADI

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne, iki yıl önceki Şampiyonlar Ligi finalinin ardından bu finalde de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 31 yaşındaki futbolcu, Chelsea'ye 1-0 yenildikleri 2021 finalinin 60. dakikasında sakatlanarak yerini Gabriel Jesus'a bırakmıştı. De Bruyne bu maçta da 36. dakikada oyundan çıkarken, yerine Phil Foden girdi.

Scott Carson, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finali için geldiği İstanbul'dan yine kupayla ayrıldı

CARSON 18 YIL SONRA…

Manchester City'nin yedek kalecisi Scott Carson, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finali için geldiği İstanbul'dan yine kupayla ayrıldı. 37 yaşındaki İngiliz file bekçisi, 2004-2005 sezonunda oynanan Milan-Liverpool finalinde de Liverpool'un yedek kalecisi olarak kadroda yer almış ve takımıyla şampiyonluğa uzanmıştı.

Scott Carson, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finali için geldiği İstanbul'dan yine kupayla ayrıldı

MANCHESTER CITY, ŞAMPİYON OLAN 6. İNGİLİZ TAKIMI

Manchester City, İstanbul'daki zaferinin ardından Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren 6. İngiliz takımı oldu. Daha önce Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Nottingham Forest, bu başarıya ulaşmıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki finalde kupayı kazanan Manchester City için tebrik mesajı yayınladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki finalde kupayı kazanan Manchester City için tebrik mesajı yayınladı

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Son Dakika Spor Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika


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