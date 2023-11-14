Manchester United'da sakatlık krizi! Eriksen, Galatasaray maçında yok

Manchester United'da sakatlık şoku yaşanıyor. Kırmızı Şeytanlar'ın 2 önemli ismi Eriksen ve Höjlund uzun süre sahalardan uzak kalacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi olan İngiliz devinde Eriksen yaklaşık 1 ay, Rasmus Höjlund ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Eriksen 'in Galatasaray maçında oynaması beklenmiyor.
Galatasaray'a karşı oynamayacak bir diğer yıldız ise Marcus Rashford. Kopenhag maçında kırmızı kart gören İngiliz yıldız, 29 Kasım'da Galatasaray maçında olmayacak.
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