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Manchester United'da sakatlık krizi! Eriksen, Galatasaray maçında yok - Son Dakika

Manchester United'da sakatlık krizi! Eriksen, Galatasaray maçında yok

14.11.2023 08:08  - Güncelleme: 08:25

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da Christian Eriksen yaklaşık 1 ay, Rasmus Höjlund ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Danimarkalı yıldız Eriksen'in, 28 Kasım'da oynanacak Galatasaray maçında forma giymesi beklenmiyor.

Manchester United'da sakatlık şoku yaşanıyor. Kırmızı Şeytanlar'ın 2 önemli ismi Eriksen ve Höjlund uzun süre sahalardan uzak kalacak.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi olan İngiliz devinde Eriksen yaklaşık 1 ay, Rasmus Höjlund ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Eriksen 'in Galatasaray maçında oynaması beklenmiyor.

Manchester United'da Eriksen, Galatasaray maçında yok

RASHFORD DA YOK

Galatasaray'a karşı oynamayacak bir diğer yıldız ise Marcus Rashford. Kopenhag maçında kırmızı kart gören İngiliz yıldız, 29 Kasım'da Galatasaray maçında olmayacak.

Christian Eriksen, Manchester United, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United'da sakatlık krizi! Eriksen, Galatasaray maçında yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United'da sakatlık krizi! Eriksen, Galatasaray maçında yok - Son Dakika
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