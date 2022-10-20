Manchester United'da Ronaldo, Chelsea maçı kadrosuna alınmadı - Son Dakika
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Manchester United'da Ronaldo, Chelsea maçı kadrosuna alınmadı

20.10.2022 21:28
Manchester United'da Ronaldo, Chelsea maçı kadrosuna alınmadı

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kulübü Manchester United'ın İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kulübü Manchester United'ın İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ronaldo'nun 22 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Chelsea ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almayacağı belirtildi.

Dünkü Manchester United- Tottenham maçında oyuna alınmayan 37 yaşındaki Ronaldo, karşılaşmanın bitmesini beklemeden 90. dakikada soyunma odasına gitmişti.

Teknik direktör Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United'da ilk 11'e girmekte zorlanan Ronaldo, takımının Premier Lig'de çıktığı 10 karşılaşmanın 8'inde oynadı ve yalnızca 2'sinde ilk 11'de yer aldı.

Kaynak: AA
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Manchester United, Chelsea, Spor, Son Dakika

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