Manchester United'ı hedef alan açıklamaları sonrası kulüple karşılıklı olarak yolları ayıran Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir.
İngiliz devinden ayrıldıktan sonra hangi kulübe gideceği merak konusu olan Ronaldo'yu Al Nassr yakın markaja aldı. Suudi Arabistan ekibi, Portekizli yıldıza yaptığı teklifi yükseltti.
Portekiz CNN kanalının aktardığı habere göre Al Nassr, Cristiano Ronaldo'ya olan teklifini 2 yıllığına 300 milyon euro olarak yeniledi. Portekizli yıldızın bu teklife ne cevap vereceği ise merakla bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Suudi Arabistan ekibinden Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif! 300 milyon euro kazanabilir - Son Dakika