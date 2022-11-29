Suudi Arabistan ekibinden Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif! 300 milyon euro kazanabilir - Son Dakika
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Suudi Arabistan ekibinden Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif! 300 milyon euro kazanabilir

29.11.2022 22:00

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'ya yaptığı teklifte el yükseltti. Al Nassr'ın Portekizli yıldıza yaptığı teklifi 2 yıllığına 300 milyon euroya çıkardığı ifade edildi.

Manchester United'ı hedef alan açıklamaları sonrası kulüple karşılıklı olarak yolları ayıran Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir.

AL NASSR EL YÜKSELTTİ

İngiliz devinden ayrıldıktan sonra hangi kulübe gideceği merak konusu olan Ronaldo'yu Al Nassr yakın markaja aldı. Suudi Arabistan ekibi, Portekizli yıldıza yaptığı teklifi yükseltti.

300 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Portekiz CNN kanalının aktardığı habere göre Al Nassr, Cristiano Ronaldo'ya olan teklifini 2 yıllığına 300 milyon euro olarak yeniledi. Portekizli yıldızın bu teklife ne cevap vereceği ise merakla bekleniyor.

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Manchester United, Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Suudi Arabistan ekibinden Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif! 300 milyon euro kazanabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan ekibinden Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif! 300 milyon euro kazanabilir - Son Dakika
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