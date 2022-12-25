Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşinden futbolseverleri şaşırtan paylaşım!

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Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşme imzalayacağı iddialarının ortaya atılmasının ardından, Portekizli yıldızın kız kardeşi Elma Aveiro'dan bomba bir paylaşım geldi.

"YILIN SON ŞAKASI"

Portekizli yıldızın kız kardeşi Elma Aveiro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ronaldo'nun Al Nassr ile anlaştığı yönündeki haberlerden birini alıntılayıp, "Yılın son şakası" ifadesini kullandı.

200 MİLYON EURO KAZANACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 200 milyon euro kazanacağı iddia edilmişti. Portekizli yıldız, Dünya Kupası'nın oynandığı dönemde bu iddiaları yalanlamıştı.