Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşinden futbolseverleri şaşırtan paylaşım!

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşme imzalayacağı iddialarının ortaya atılmasının ardından, Portekizli yıldızın kız kardeşi Elma Aveiro'dan bomba bir paylaşım geldi.
Portekizli yıldızın kız kardeşi Elma Aveiro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ronaldo'nun Al Nassr ile anlaştığı yönündeki haberlerden birini alıntılayıp, "Yılın son şakası" ifadesini kullandı.
Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 200 milyon euro kazanacağı iddia edilmişti. Portekizli yıldız, Dünya Kupası'nın oynandığı dönemde bu iddiaları yalanlamıştı.
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