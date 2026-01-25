Manchester United'ın Manchester City'den sonra yeni kurbanı Arsenal - Son Dakika
Spor

25.01.2026 22:41
Geride bıraktığımız hafta Manchester City'i yenen Manchester United, Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Arsenal'i de 3-2 mağlup etti.

Premier Lig'in 23. haftasında Arteta yönetimindeki Arsenal ile Micheal Carrick'in ekibi Manchester United karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester United, 3-2 kazandı.

MANCHESTER UNITED'DAN GÖRKEMLİ ZAFER

Ev sahibi ekip, müsabakanın 29. dakikasında Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk takım 37. dakikada Bryan Mbeumo ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda 50. dakikada Patrick Dorgu'nun kaydettiği golle Manchester United 2-1 öne geçti. Arsenal, 84. dakikada Mikel Merino ile eşitliği sağlarken, Manchester temsilcisi 87. dakikada Matheus Cunha'nın attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

CARRICK 2'DE 2 YAPTI

Geride bıraktığımız hafta Michael Carrick yönetimindeki ilk maçta Manchester City'i yenen Manchester United, Arsenal'i de devirerek yeni hocasıyla 2'de 2 yaptı. Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Manchester United, puanını 38 yaptı ve 4. sırada yer aldı. Ligde 7 maç sonra kaybeden Arsenal ise bu sezonki 3. mağlubiyetini alırken, haftayı 50 puanla liderlik koltuğunda kapadı.

23:20
