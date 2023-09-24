Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford trafik kazası geçirdi

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın grubunda oaln İngiliz devi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford, Burnley maçının ardından trafik kazası geçirdi.
Athletic'te yer alan haberde, Marcus Rashford'ın takımla Manchester'a döndükten sonra evine giderken trafik kazası geçirdiği belirtildi.
Marcus Rashford'la birlikte kazaya karışan diğer sürücünün de durumun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma olmadığı ifade edildi.
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