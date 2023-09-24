Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford trafik kazası geçirdi - Son Dakika

Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford trafik kazası geçirdi

Son Güncelleme: 24.09.2023 19:53

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford, Burnley maçının ardından trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından Rashford'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın grubunda oaln İngiliz devi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford, Burnley maçının ardından trafik kazası geçirdi.

EVE GİDERKEN KAZA YAPTI

Athletic'te yer alan haberde, Marcus Rashford'ın takımla Manchester'a döndükten sonra evine giderken trafik kazası geçirdiği belirtildi.

DURUMLARI İYİ

Marcus Rashford'la birlikte kazaya karışan diğer sürücünün de durumun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma olmadığı ifade edildi.

Başlarına gelmeyen kalmadı! Manchester United'ın yıldızı trafik kazası geçirdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Manchester United, Marcus Rashford, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford trafik kazası geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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