Kim Min Jae, Manchester United yolcusu! - Son Dakika
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Kim Min Jae, Manchester United yolcusu!

15.05.2023 18:43

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, uzun zamandır radarında olan Kim Min Jae transferinde sona geldi. İngiliz devi, yıldız stoper için son detayları görüşüyor.

Gelecek sezon için sağlam bir kadro kurmak isteyen Manchester United, Napoli'den Kim Min Jae transferinde sona geldi.

İKNA OLDU

Il Mattino'da yer alan habere göre, Manchester United, Kim Min Jae'yi transfer için ikna etti. Taraflar arasında son pürüzlerin giderildiği aktarıldı.

FENERBAHÇE'DEN GİTMİŞTİ

Haberde, Min Jae'nin, İtalya'da mutlu olduğu fakat Premier Lig hayali nedeniyle bu transfere "Evet" dediği kaydedildi. İtalyan ekibinin, Kim Min Jae'i geçen sezon Fenerbahçe'den 18 milyon euroya aldığı ve 50-60 milyon euro arasındaki serbest kalma maddesi nedeniyle bu transferden büyük kar elde edecek.

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Manchester United, Kim Min-Jae, Napoli, Spor, Son Dakika

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