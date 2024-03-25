Man Utd, UEFA tarafından gelecek sezon Avrupa\'dan men edilebilir

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Kulübün yeni sahibi Sir Jim Ratcliffe Ratcliffe'in devralınmasının ardından kulüp sahipliği kurallarını değiştirmeyi reddettiği için Man Utd gelecek sezon Avrupa'dan UEFA tarafından men edilebilir

MANCHESTER UNITED, UEFA'nın aynı mülkiyet altındaki kulüplerin birbiriyle rekabet etmesine yönelik yasağına delemsinin ardından gelecek sezon Avrupa'dan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

UEFA 'çoklu kulüp sahipliği' konularıyla ilgili yeni düzenlemelerini yayınladı.

Aynı sahiplik çatısı altındaki kulüpler, farklı müsabakalarda yer almaları halinde Avrupa'da oynayabilirken, kulüplerin AYNI müsabakaya katılma yasağı devam ediyor.

İşte Nice'in Fransa Ligue 1'deki son düşüşü, United'ın gelecek sezon HERHANGİ bir turnuvada oynamasını engelleyebilir.

Nice'in tamamı Sir Jim Ratcliffe'in Ineos grubuna aitken petrokimya milyarderi, Glazers'tan azınlık hisselerini satın alması kapsamında "United'ın futbol operasyonlarının yönetimi sorumluluğunun kendisine devredileceğini" doğruladı.

Daha geçen ay Ratcliffe, UEFA tarafından kendisine Nice'in mülkiyetinin Man Utd'un Avrupa'da oynamasını engelleyecek "hiçbir koşul" bulunmadığının söylendiğini iddia etmişti.

Ancak UEFA, kural kitabının revizyonuna rağmen aynı mülkiyete sahip kulüplerin aynı yarışmaya katılmasının genel bir yasak olduğunu doğruladı.

Durumu teyit etmesi istenen bir UEFA yetkilisi SunSport'a şunları söyledi: "Manchester United ve Nice'in aynı müsabakada oynayamayacağı doğrudur.

"Artık müsabakalar arasında 'beslenme' olmadığı için farklı müsabakalarda oynayabilirler."

İngiliz kulüpleri bu sezon Avrupa'daki performanslarıyla Şampiyonlar Ligi'nde ekstra puan kazansa bile, altıncı sırada yer alan United'ın gelecek sezon Avrupa Ligi'nde yer alması bekleniyor.,

Ancak Nice'in 2024'teki şok edici formu bunu büyük ölçüde karmaşık hale getirebilir.

United ve Nice mevcut konumlarında bitirirse her iki kulüp de Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

Ancak kurallara göre Nice, "yerel şampiyonada en üst sırada yer alan" kulüp olarak öncelikli olacak.

United FA Kupası'nı kazanırsa bu durum değişecek ve bu onlara öncelik verecek ve Nice'i Konferans Ligi'ne gönderecek.

UEFA, gelecek sezondan itibaren üç turnuvanın geleneksel grup aşamasını kaldıracak, onun yerine üç tekli lig getirecek ve kulüplerin Avrupa dışından tamamen elenmesine karar verecek.