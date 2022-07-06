Manchester United'ın ve Portekiz Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Bruno Fernandes, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e mesaj gönderdi. Arda Güler ile aynı pozisyonda görev yapan tecrübeli futbolcu, Arda'ya iyi şanslar diledi.
TRT Spor'da yer alan habere göre Bruno Fernandes, "Bu sezon için sana iyi şanslar diliyorum. Umarım Portekizli antrenörlerle iyi vakit geçirirsin. Umarım her şey senin için harika olur, bol bol iyi maç oynar ve kupalar kazanırsın" dedi.
Son Dakika › Spor › Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum - Son Dakika