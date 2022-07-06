Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum - Son Dakika
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Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum

06.07.2022 15:44

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Bruno Fernandes, Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler'e gönderdiği video mesajında, "Bu sezon için sana iyi şanslar diliyorum. Umarım Portekizli antrenörlerle iyi vakit geçirirsin. Umarım her şey senin için harika olur, bol bol iyi maç oynar ve kupalar kazanırsın" diye konuştu.

Manchester United'ın ve Portekiz Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Bruno Fernandes, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e mesaj gönderdi. Arda Güler ile aynı pozisyonda görev yapan tecrübeli futbolcu, Arda'ya iyi şanslar diledi.

"UMARIM PORTEKİZLİ ANTRENÖRLERLE İYİ VAKİT GEÇİRİRSİN"

TRT Spor'da yer alan habere göre Bruno Fernandes, "Bu sezon için sana iyi şanslar diliyorum. Umarım Portekizli antrenörlerle iyi vakit geçirirsin. Umarım her şey senin için harika olur, bol bol iyi maç oynar ve kupalar kazanırsın" dedi.

Portekizli yıldız Bruno Fernandes, Fenerbahçeli Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi
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Son Dakika Spor Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum - Son Dakika


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