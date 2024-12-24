Mancini\'den yıllar sonra gelen itiraf: Bir daha asla gitmem

Spor

Vatandaş en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz

2013-14 sezonunda Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Roberto Mancini, teknik direktörlük kariyerine dair dikkat çeken itiraflarda bulundu.

İtalya Milli Takımı ile Euro 2020 zaferi yaşayan Roberto Mancini, 13 Ağustos 2023 tarihinde Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan gelen teklifi kabul ederek görevinden ayrılmıştı. Ancak Mancini'nin Suudi Arabistan serüveni sadece 18 maç sürdü.

"BÖYLE BİR KARAR ASLA ALMAM"

Şu günlerde henüz bir takım ile anlaşmayan Roberto Mancini, Arabistan kariyeri ile ilgili, "İtalya Milli Takımı'nın başındayken ayrılıp Suudi Arabistan'a gittim. Bir daha seçim yapmak zorunda kalırsam asla böyle bir karar almam. Kendi milli takımınıza teknik direktörlük yapmak en iyi iştir" dedi.