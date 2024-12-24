Mancini'den yıllar sonra gelen itiraf: Bir daha asla gitmem - Son Dakika
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Mancini'den yıllar sonra gelen itiraf: Bir daha asla gitmem

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Ülkemizde Galatasaray'ı da çalıştıran teknik direktör Roberto Mancini, kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. İtalya Milli Takımı'ndan ayrılarak Suudi Arabistan'a giden Mancini, ''İtalya Milli Takımı'nın başındayken ayrılıp Suudi Arabistan'a gittim. Bir daha seçim yapmak zorunda kalırsam asla böyle bir karar almam'' dedi.

24.12.2024 10:44  Güncelleme: 10:53
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2013-14 sezonunda Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Roberto Mancini, teknik direktörlük kariyerine dair dikkat çeken itiraflarda bulundu.

İtalya Milli Takımı ile Euro 2020 zaferi yaşayan Roberto Mancini, 13 Ağustos 2023 tarihinde Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan gelen teklifi kabul ederek görevinden ayrılmıştı. Ancak Mancini'nin Suudi Arabistan serüveni sadece 18 maç sürdü.

"BÖYLE BİR KARAR ASLA ALMAM"

Şu günlerde henüz bir takım ile anlaşmayan Roberto Mancini, Arabistan kariyeri ile ilgili, "İtalya Milli Takımı'nın başındayken ayrılıp Suudi Arabistan'a gittim. Bir daha seçim yapmak zorunda kalırsam asla böyle bir karar almam. Kendi milli takımınıza teknik direktörlük yapmak en iyi iştir" dedi.

Mancini\'den yıllar sonra gelen itiraf: Bir daha asla gitmem

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Son Dakika Spor Mancini'den yıllar sonra gelen itiraf: Bir daha asla gitmem - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emre Sunay:
    Para için gittin işte. Kalitesizliği görünce... Neyse 1 0 Yanıtla
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