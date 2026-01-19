Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
19.01.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal, VAR incelemesi sonrası verilen penaltı kararına tepki göstererek sahayı terk etti. Ancak takım kaptanı Sadio Mane, takım arkadaşlarını 'Erkekler gibi oynayacağız' diyerek sahaya geri dönmeye ikna etti. Mane'nin bu hamlesi, Senegal'in yaklaşık 10 dakika sonra yeniden sahaya çıkmasını sağladı. Mane, maç sonrası yaptığı açıklamada, oyunu terk etmenin 'çılgınlık' olacağını ve Afrika futboluna verilebilecek en kötü imaj olacağını söyledi.

Fas'ın ev sahipliğinde oynanan finalde skor 0-0 devam ederken Senegal, VAR incelemesi sonrası verilen penaltı kararına tepki gösterdi. Senegalli futbolcular sahayı terk ederek soyunma odasına yönelirken, takım kaptanı Sadio Mane sahada kaldı ve arkadaşlarını geri dönmeye ikna etmek için devreye girdi.

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

"ERKEKLER GİBİ OYNAYACAĞIZ" SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mane'nin soyunma odasına giden takım arkadaşlarına seslenerek "Erkekler gibi oynayacağız!" dediği ve bu sözlerin ardından Senegal'in yaklaşık 10 dakika sonra yeniden sahaya çıktığı belirtildi. Mane'nin bu hamlesi final gecesinin en kritik kırılma anı olarak öne çıktı.

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

"BU ÇILGINLIK OLURDU" DEDİ, NEDENİNİ ANLATTI

Maçın ardından konuşan Sadio Mane, takımını sahaya dönmeye nasıl ikna ettiğini açık şekilde anlattı. Mane, oyundan çekilmenin "çılgınlık" olacağını söylediğini belirterek, bunun Afrika futboluna verilebilecek en kötü imaj olacağını vurguladı. Kaptan, takımın kendisini dinlediğini ve bu nedenle sorumluluk aldığını dile getirdi.

"HAKEM DE HATA YAPABİLİR" VURGUSU

Mane, neden takım arkadaşlarıyla birlikte soyunma odasına gitmediği sorusuna da yanıt verdi. Hakemin de herkes gibi hata yapabileceğini söyleyen Mane, onu yargılamanın futbolcuların görevi olmadığını belirtti. Ayrıca "bunu dünyanın dört bir yanındaki insanlar için yaptım" diyerek maçın tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

SENEGAL GERİ DÖNDÜ, KUPAYI KAZANDI

Senegal sahaya döndükten sonra maç uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde Senegal, bulduğu golle 1-0 öne geçti ve karşılaşmayı kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Finalin ardından Mane'nin "kaptanlık" hamlesi, maçın sonucuna doğrudan etki eden anlardan biri olarak öne çıktı.

sadio mane, Senegal, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

14:11
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü
Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 14:30:37. #7.11#
SON DAKİKA: Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.