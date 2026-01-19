Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

Fas'ın ev sahipliğinde oynanan finalde skor 0-0 devam ederken Senegal, VAR incelemesi sonrası verilen penaltı kararına tepki gösterdi. Senegalli futbolcular sahayı terk ederek soyunma odasına yönelirken, takım kaptanı Sadio Mane sahada kaldı ve arkadaşlarını geri dönmeye ikna etmek için devreye girdi.

"ERKEKLER GİBİ OYNAYACAĞIZ" SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mane'nin soyunma odasına giden takım arkadaşlarına seslenerek "Erkekler gibi oynayacağız!" dediği ve bu sözlerin ardından Senegal'in yaklaşık 10 dakika sonra yeniden sahaya çıktığı belirtildi. Mane'nin bu hamlesi final gecesinin en kritik kırılma anı olarak öne çıktı.

"BU ÇILGINLIK OLURDU" DEDİ, NEDENİNİ ANLATTI

Maçın ardından konuşan Sadio Mane, takımını sahaya dönmeye nasıl ikna ettiğini açık şekilde anlattı. Mane, oyundan çekilmenin "çılgınlık" olacağını söylediğini belirterek, bunun Afrika futboluna verilebilecek en kötü imaj olacağını vurguladı. Kaptan, takımın kendisini dinlediğini ve bu nedenle sorumluluk aldığını dile getirdi.

"HAKEM DE HATA YAPABİLİR" VURGUSU

Mane, neden takım arkadaşlarıyla birlikte soyunma odasına gitmediği sorusuna da yanıt verdi. Hakemin de herkes gibi hata yapabileceğini söyleyen Mane, onu yargılamanın futbolcuların görevi olmadığını belirtti. Ayrıca "bunu dünyanın dört bir yanındaki insanlar için yaptım" diyerek maçın tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

SENEGAL GERİ DÖNDÜ, KUPAYI KAZANDI

Senegal sahaya döndükten sonra maç uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde Senegal, bulduğu golle 1-0 öne geçti ve karşılaşmayı kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Finalin ardından Mane'nin "kaptanlık" hamlesi, maçın sonucuna doğrudan etki eden anlardan biri olarak öne çıktı.