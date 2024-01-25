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Manisa 19 Mayıs Stadı, 3 yıllık aranın ardından Manisa FK-Erzurumspor FK maçıyla kapılarını açacak - Son Dakika
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Manisa 19 Mayıs Stadı, 3 yıllık aranın ardından Manisa FK-Erzurumspor FK maçıyla kapılarını açacak

Manisa 19 Mayıs Stadı, 3 yıllık aranın ardından Manisa FK-Erzurumspor FK maçıyla yeniden profesyonel müsabakalara açılacak. Stadyumun bakım onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra zemin, aydınlatma sistemi, koltuklar, soyunma odaları, skorbord ve altyapı tesisatı yenilendi. Stadyumun kapıları, 27 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Manisa FK-Erzurumspor FK maçıyla açılacak. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, yeni bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, Manisalıları maça davet etti ve heyecan verici bir futbol deneyimi sunacaklarını söyledi. Teknik direktör Mustafa Dalcı ise stadyumun ambiyansının takımı olumlu etkileyeceğini ve büyük başarılar elde etmek için çalışacaklarını ifade etti.

Manisa 19 Mayıs Stadı, 3 yıllık aranın ardından Manisa FK-Erzurumspor FK maçıyla kapılarını açacak
25.01.2024 - 18:51,  Güncelleme: 19:10
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Manisa 19 Mayıs Stadı, 3 yıllık aranın ardından Manisa FK-Erzurumspor FK maçıyla kapılarını açacak.

Profesyonel liglerde mücadele ettiği dönemde Manisaspor ile bir dönem Akhisarspor'un iç saha maçlarını oynadığı Manisa 19 Mayıs Stadı, 2020-21 sezonunda 3. Lig'de mücadele eden Manisaspor'un amatör kümeye düşmesiyle profesyonel müsabakalara kapatıldı.

Bu dönemde bakıma alınan stadyumun, zemini, aydınlatma sistemi, koltukları, soyunma odaları, skorbordu ve altyapı tesisatı tamamen yenilendi. Kale arkası tribünlerin üzeri kapatıldı, çevre düzenlenmesi yapıldı.

Bakım onarım çalışmalarının tamamlandığı Manisa 19 Mayıs Stadı'nın kapıları, 27 Ocak Cumartesi günü 13.30'da oynanacak Manisa FK-Erzurumspor FK maçıyla yeniden profesyonel müsabakalara açılacak.

Müsabaka öncesi stadyumda antrenman yapan Manisa FK'de idman öncesi kurban kesilerek, stadın takıma güzel sonuçlar getirmesi temenni edildi. Siyah-beyazlı ekip, kurbanın kesilmesinin ardından stattaki ilk çalışmasını yaptı.

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa 19 Mayıs Stadı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, stadın yenilenmesinde emeği geçen eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Aktan, yeni bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirerek, "Çok uzun bir süre oldu. Erzurumspor maçıyla açılışı yapacağız. Tribün bölümünün yarısını açacağız. Giresunspor maçıyla birlikte büyük bir açılış yapmayı düşünüyoruz. O zaman bütün Manisalıları davet edeceğiz. Şimdi Erzurum maçı bir test maçı olacak. İlk maçımız olduğu için ama biz yine bütün Manisalıları bekliyoruz. Artık Manisa FK ve Manisa için yeni bir başlangıç. Gerçekten heyecanlanabilecekleri, pozitif futbolu görebilecekleri ve iddialı bir takım görecekler yeni statta." dedi.

Teknik direktör Mustafa Dalcı da Manisa 19 Mayıs Stadı'nın ambiyansıyla kendilerini olumlu etkileyeceğini anlatarak, "Böyle bir stada kavuştuk, açılışı bize nasip oldu. Gerçekten yeni bir ambiyans. Muhteşeme bir stat yapılmış, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Umarım biz ve bizden sonraki arkadaşlarımız burada çok büyük başarılar elde edip, Manisa'yı layık olduğu Süper Lig'e taşır. Bu senede burada bu hedefle başladık. Umarım her şey burada daha güzel olur." diye konuştu.

Kaynak: AA
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