Manisa 19 Mayıs Stadyumu Yenilenerek Hizmete Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yaklaşık iki yıldır yenileme faaliyetleri devam eden Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda çalışmalar tamamlandı. 3 yıldır karşılaşmaların oynanmadığı Manisa 19 Mayıs Stadı, 15 bin kapasiteyle Türk futboluna yeniden hizmet verecek.

Süper Lig'de daha önce Manisaspor ve Akhisarspor'a ev sahipliği yapan, 1974 yılında inşa edilen Manisa 19 Mayıs Stadyumu, yaklaşık 3 yıllık bir aranın ardından yeniden taraftarlarla dolacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2 yıldır yenileme çalışmalarının devam ettiği Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda tüm tribünlerin üstü kapatılırken, stadyumun kapasitesi ise 15 bin kişiye çıkarıldı.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nun açılış maçı, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında yarın saat 13.30'da Manisa FK - Erzurum FK arasında oynanacak. Daha önce müsabakalarını 2 bin 626 kişi kapasiteli Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynayan Manisa FK'ya, bundan sonra 15 bin kişi kapasiteli Manisa 19 Mayıs Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamen yenilenen Manisa 19 Mayıs Stadyumu ile ilgili açıklama yapan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Yenilenen 19 Mayıs Stadyumu, modern görünümüyle, mükemmel bir çim altyapısıyla, hibritiyle, tüm drenaj sistemleriyle, üstü kapanan kale arkası tribünleri ve tamamen yenilenen tribünleriyle, çevre düzenlenmesiyle, seyirci giriş turnike sistemlerinin yenilenmesiyle, antrenman salonlarıyla, led ışıklandırmalarıyla, skorboard sistemleriyle, locaları ve tüm mekanik altyapısıyla Türkiye'nin en yeni, en modern statlarından biri olacak şekilde tasarlanıp, yeniden dizayn edildi. Bu ve buna benzer tesisleri Manisa'mıza kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. İlimizde sporun gelişmesi ve daha iyi yerlere gelmesi için geceli gündüzlü çalışmaya devam edeceğiz. Yenilenen 19 Mayıs Stadyumu'nun Manisa'mıza ve Manisa sporuna hayırlı olmasını diliyorum. Bakım onarım çalışmalarının tamamlandığı Manisa 19 Mayıs Stadyumu, 27 Ocak Cumartesi günü 13.30'da oynanacak olan Manisa FK - Erzurumspor FK maçıyla yeniden müsabakalara açılacak" ifadelerini kullandı. - MANİSA