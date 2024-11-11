Manisa Amatör Lig'de 7. hafta sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa Amatör Lig'de 7. hafta sona erdi

Manisa Amatör Lig\'de 7. hafta sona erdi

Manisa 1. Amatör Küme'de 7. hafta karşılaşmaları tamamlandı. İmam Hatipliler Gençlikspor 3-0'lık galibiyetle liderliğini sürdürürken, Mütevellispor da 7'de 7 yaparak A Grubunda liderliğini pekiştirdi.

11.11.2024 16:08  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa 1. Amatör Küme'de 7. hafta karşılaşmaları tamamlandı. 1. Amatör Lig Merkez B Grubunda mücadele eden ve ilk puan kaybını geçtiğimiz hafta berabere kalarak yaşayan lider İmam Hatipliler Gençlikspor 7. haftayı Manisa Çarşı FK'yı 3-0 gibi net bir skorla yenerek kapattı ve liderliğini devam ettirdi.

Grupta alınan sonuçlar şöyle Manisa Başakşehirspor 1-1 Akmescitspor, Hamzabeylispor 2-1 Halitpaşa Belediyespor, Karaağaçlı Teknikspor 1-2 45 Manisa Yaşamspor, Manisa Çarşı FK 0-3 İmam Hatipliler Gençlikspor, Paşaköy Futbol SK 3-1 Alabeyspor.

İmam Hatipliler Gençlikspor'un 19 puanla lider durumda olduğu grupta Paşaköy FK 15 puanla ikinci, Manisa Başakşehir ise 12 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Grubun en zorlu maçı bu hafta

Ligde mağlubiyet yüzü göremeyen Manisa İmam Hatipliler Gençlikspor ile Paşaköy FK ligin 8. haftasında karşı karşıya gelecek. İmam Hatipliler Gençlikspor karşılaşmadan galip ayrılırsa ikinciyle olan puan farkını 7 puana yükseltecek. Paşaköy FK galip gelirse liderle puan farkını bire indirecek ve şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etmiş olacak ve puan farkının açılmasının önüne geçecek.

A Grubunda Mütevelli 7'de 7 yaptı

Manisa 1. Amatör Küme Merkez A Grubunda ise Mütevellispor ligin 7. haftasını da galibiyetle kapatarak 7'de 7 yaptı ve 21 puanla liderliğini devam ettirdi. Çınarobaspor ise Mütevellispor'a 4-0 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini ve puan kaybını yaşadı. Grupta 7. haftada alınan sonuçlar şöyle: Donatımspor 1-1 Anadolu 45 Spor, Manisa Lalelispor 2-3 Dış Mahalle Yıldırımspor, Çobanisa Belediyespor 0-4 Kayapınar Çevikspor, Mütevellispor 4-0 Çınarobaspor, Hacıhalliler Gedizspor 2-1 Karaağaçlı Pomakspor.

Grupta Mütevellispor 21 puanla lider, Kayapınar Çevikspor 18 puan ve averajla ikinci, Çınarobaspor da 18 puan ve averajla üçüncü sırada bulunuyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, manisa, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Amatör Lig'de 7. hafta sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:14 Serdar Ortaç Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi Serdar Ortaç Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:57 Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı’ya 41 milyon lira ödemiş Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı'ya 41 milyon lira ödemiş
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
00:08 Sermaye Piyasası Kurulu’na 3 yeni atama Sermaye Piyasası Kurulu'na 3 yeni atama
23:56 Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı
23:42 Sivassporlu futbolcudan Mourinho’ya flaş gönderme Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme
23:30 Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 17:30:21. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa Amatör Lig'de 7. hafta sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.