Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Manisa Basket, evinde karşılaştığı Aliağa Petkim'e 67-74 mağlup oldu.
Salon: Muradiye
Hakemler: Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner
Manisa Basket: Besson 18, Echodas 14, White Jr. 12, Emre 11, Brown Jr. 9, Picket 3, Safa, Buğra, Cengizhan, Mehmet, Harun, Mustafa
Aliağa Petkim: Aldrige 16, de Wayne 15, Tyree 14, Wesley 7, Bryson 7, Yavuz 6, Selim 5, Echenique 4, Karahan, Wright, Murat, Kılıçarslan
1. Periyot: 17-6 (Manisa Basket lehine)
Devre: 28-28 (Berabere)
3. Periyot: 46-50 (Aliağa Petkim lehine) - MANİSA
Son Dakika › Spor › Manisa Basket, Aliağa Petkim'e Yenildi - Son Dakika
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