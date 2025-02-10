Manisa Basket, Aliağa Petkimspor\'u Deplasmanda Mağlup Etti

Spor

İZMİR,

SALON: Enka

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Kerem Yılmaz

ALİAĞA PETKİMSPOR: Russell 6, Tyree 3, Yavuz 8, Aldridge 16, Echenique 18, Dotson 3, Van Beck 13, Williams 9, Troy Selim 4, Karahan Efeoğlu

MANİSA BASKET: Lual-Acuil 20, Lee 18, Buğra 3, Besson 4, Thomas 13, Pickett 5, Chiozza, Leon Apaydın, White Jr 23, Yunus Emre 3

1'İNCİ PERİYOT: 20-12

İLK YARI: 43-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-68

5 FAUL: Williams (31.03), Echenique (34.39) (Aliağa Petkim)

BASKETBOL Süper Ligi 18'inci hafta mücadelesinde Manisa Basket deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 89-80 mağlup etti. Maçın en skorer ismi konuk ekipten 23 sayıyla White Jr oldu. Bu sonuçla ligdeki 5'inci galibiyetini alan Manisa Basket düşme hattından kurtuldu. Aliağa Petkimspor ise 7 galibiyette kalarak 11'inci yenilgisini aldı.

İlk periyodu 20-12 üstün kapatan Aliağa Petkimspor ikinci çeyreği de önde götürerek soyunma odasına 43-40 üstün girdi. Üçüncü periyotta oyuna ağırlığını koyan Manisa Basket son bölüme 7 sayılık avantajla girdi: 68-61. Final periyodunda hata yapmayan Manisa ekibi maçı 9 sayı farkla galip tamamladı: 89-80.