Manisa Basket Başkanı Ali Mazman istifa etti

03.02.2026 18:46  Güncelleme: 18:51
Manisa Basket'in başkanı Ali Mazman, kulübün yeni yönetimine alan açmak amacıyla istifa ettiğini açıkladı. Kulübün Manisa merkezli bir şirkete devredildiğini belirten Mazman, kulübün geleceği için yeni projeleri destekleme kararı aldığını vurguladı.

MANİSA (İHA) – Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'te, geçtiğimiz yıl aralık ayında başkanlık görevine getirilen iş insanı Ali Mazman, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Manisa Basket'in yeniden şehrin dinamiklerine kazandırılması sürecinde önemli adımlar atıldığını belirten Ali Mazman, kulübün Manisa merkezli bir şirket tarafından devralınmasının ardından yeni yönetimin önünü açmak amacıyla bu kararı aldığını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Mazman, kulübün yaklaşık iki yıl önce İstanbul merkezli bir şirket tarafından satın alındığını hatırlatarak, "Manisa Basket bu doğrultuda maçlarını Manisa'da oynamaya ve isminde Manisa'yı taşımaya devam etmiştir. Gençliğimden beri bu sporun içinde yer almış, Manisalılık kimliğini her zaman ön planda tutan bir isim olarak, Manisa Basket'in yeniden tümüyle şehrimize kazandırılması yönünde girişimlerde bulunduk. Bu süreçte kulüp sahipleriyle yapılan görüşmeler neticesinde; öncelikle tamamı Manisa'nın insanlarından oluşan bir yönetim yapısı oluşturmayı, ardından kulübümüzün sahipliğini yeniden Manisa'ya taşımayı hedefledik. Son bir aydır bu hedef doğrultusunda ciddi adımlar attık. Bugün gelinen noktada, Manisa merkezli bir şirketin kulübü, sahibi olan İstanbullu şirketten devralmış olması; ortaya koyduğumuz vizyonun hayata geçtiğinin en somut göstergesidir. Bu gelişme bizleri son derece mutlu etmiştir" dedi.

Kulübün satış ve devir süreçlerindeki mali hususlara değinen Mazman, "Kulübün geçmişte İstanbul merkezli bir şirkete satılması süreci ile bugün yeniden Manisa'ya taşınmasına yönelik gerçekleşen ticari ve mali hususlara dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Söz konusu süreçlerin mali boyutları, doğrudan bu işlemlerin tarafı olan ilgili şirketler ve yetkililerin sorumluluğundadır" açıklamasında bulundu.

"Yeni yapılanmaya alan tanımak adına ayrılıyorum"

İstifa kararının gerekçesini açıklayan Ali Mazman, "Kulübün yeni sahiplerinin oluşturacakları yeni projeksiyonda önlerini açmak ve Manisa Basket'in geleceğine katkı sunacak yeni yapılanmaya alan tanımak adına, görevimden istifa etme kararı aldığımı kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerine yer verdi.

Mazman açıklamasının sonunda, desteklerinden dolayı Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve tüm Manisalılara teşekkür ederek, Manisa Basket'e başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Spor, Son Dakika

