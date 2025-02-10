Salon: ENKA
Hakemler: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik,
Aliağa Petkimspor: Russel 6, Tyree 3, Yavuz Gültekin 8, Aldridge 16, Echenique 18, Dotson 3, Van Beck 13, Williams 9, Troy Selim Şav 4, Karahan Tuan Efeoğlu
Manisa Basket: Acuil 20, Lee 18, Buğra Çal 3, Besson 4, Thomas 13, Pickett 5, Chiozza, Leon Apaydın, White Jr. 23, Yunus Emre Sonsırma 3
1. Periyot: 20-12
Devre: 43-40
3. Periyot: 61-68
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Manisa Basket, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 89-80 yendi.
Son Dakika › Spor › Manisa Basket, Petkimspor'u Yendi - Son Dakika
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