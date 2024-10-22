Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında evinde karşılaştığı Yunanistan ekibi Peristeri'yi 79-77 yenerek üçüncü galibiyetini aldı.
Salon: Muradiye
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Martin Vulic (Hırvatistan), Lorenzo Baldini (İtalya)
Manisa Basket: Brown 9, Echodas 19, Besson 17, White 10, Yunus Emre Sonsırma 7, Pickett 5, Mehmet Yağmur 5, Leon Apaydın 5, Ahmet Safa Yılmaz 2
Başantrenör: Ertuğ Tuzcukaya
Peristeri: Coffey 14, Poulianitis 9, Patton 4, Carberry 13, Eddie 13, Papas 11, Stavrakopoulos, Harris 9, Zougris 4
Başantrenör: Georgios Limniatis
1. Periyot: 21-23 (Peristeri lehine)
Devre: 44-40 (Manisa Basket lehine)
3. Periyot: 62-57 (Manisa Basket lehine) - MANİSA
Son Dakika › Spor › Manisa Basket'tan Üçüncü Galibiyet - Son Dakika
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