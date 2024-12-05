Manisa Basket, UCAM Murcia'ya Yenilerek Zirveyi Kaptırdı

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BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda sezon başından beri liderlik koltuğunda oturan Manisa Basket evinde en önemli rakibi UCAM Murcia'ya 78-72 yenililerek son maçlar öncesi zirveyi rakibine kaptırdı. Manisa ekibi, geçen sezon Final Four oynayan güçlü İspanyol temsilcisine yenilmesine rağmen Play-In'e kalarak Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi. Grupta halen 5 maçta 3 galibiyetle ikinci sırada bulunan Manisa Basket'in sıralaması son hafta belli olacak.

Son hafta Manisa 18 Aralık'ta iddiası kalmayan Sırbistan temsilcisi FMP Belgrad'ı ağırlarken, 4 galibiyeti bulunan Murcia ise 2 galibiyeti olan Peristeri'yle karşılaşacak. Temsilcimizin az da olsa lider olarak direkt son 16 turuna kalma şansı bulunuyor. Murcia'yla deplasmanda oynadığı ilk maçı 103-97 kazanan, dün rövanşı yine 6 sayıyla kaybedince rakibiyle ikili averajı eşitlenen Manisa, olası galibiyet eşitliğinde liderlik için rakibinin 52 sayı averajı gerisinde. Manisa son hafta kazanırsa liderliği ıskalasa bile gruptan ikinci sırada çıkıp Play-In'de saha avantajını alacak. Murcia da kazanırsa Manisa Basket mağlup olsa bile ikinci olacak.