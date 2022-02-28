Manisa BBSK Genel Klasman Şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa BBSK Genel Klasman Şampiyonu oldu

28.02.2022 10:33
Manisa BBSK Genel Klasman Şampiyonu oldu

Manisa'da 27 Şubat Pazar günü 7 il 21 kulüp ve 185 sporcu katılımıyla gerçekleştirilen 'Hakem Eğitim Semineri' içerisinde İllerarası Karate Dostluk Turnuvası yapıldı.

Manisa'da 27 Şubat Pazar günü 7 il 21 kulüp ve 185 sporcu katılımıyla gerçekleştirilen 'Hakem Eğitim Semineri' içerisinde İllerarası Karate Dostluk Turnuvası yapıldı. Turnuvada Manisa BBSK Karate takımı genel klasman şampiyonu olarak bir büyük başarıya daha imza attı.

Manisa'da Muradiye Spor Salonunda gerçekleştirilen Hakem Eğitim Semineri kapsamında düzenlenen Karate Dostluk Turnuvasına 7 ilden 21 kulüp ve 185 karateci katıldı. Turnuvaya Manisa Büyükşehir Belediyespor karate takımı 21 sporcu ile katılarak, 5'i altın 1'i gümüş 5'i bronz olmak üzere elde ettiği toplam 11 madalyayla genel klasman şampiyonu oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un altın madalya kazanan karatecileri, Kevser Koparan, Nurbade Büber, Ebru Günayar, Sümeyye Teke ve Gülçin Akyıldız olurken, Sümeyye Özden gümüş madalya kazandı. Bronz madalya kazanan 5 sporcu ise şöyle: "Hansa Ceylin Nur Borazan, Şevval Bakan, Batuhan Bayır, Eren Günayar ve Mehmet Seyhan Güler"

Manisa BBSK karate takımı antrenörü Ali Eşsiz sporcularını tebrik edip başarılarının devamını dileyerek, "Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü'ne teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA

Manisa BBSK Genel Klasman Şampiyonu oldu
Manisa BBSK Genel Klasman Şampiyonu oldu
Manisa BBSK Genel Klasman Şampiyonu oldu
Manisa BBSK Genel Klasman Şampiyonu oldu

YORUMLAR
500
BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLAR GİRDİKLERİ DAİREDE BULDUKLARI NE VARSA GÖTÜRDÜLER BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLAR GİRDİKLERİ DAİREDE BULDUKLARI NE VARSA GÖTÜRDÜLER Manisa'nın dev adamları Mamak karşısında hata yapmadı Manisa'nın dev adamları Mamak karşısında hata yapmadı

Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa BBSK Genel Klasman Şampiyonu oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:24 Taksici şiddeti bitmiyor! Şimdi de yabancı uyruklu yolcuya yumruklu saldırı
10:21 Yargı'nın son bölümünde neler yaşandı? Mahkemeden Ceylin için ne karar çıktı?
10:19 Teşkilat'ta son bölümde neler oldu? Mete Başkan ne planlıyor?
10:12 TÜİK: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü!
10:08 Yaptırımlardan etkilenen ünlü Rus işletmeci "Savaş umurumda değil" sözleriyle isyan etti!
10:05 400'den fazla suikastçi Zelenski'yi öldürmek için Kiev'de! Times gazetesi: Wagner grubu, Putin'den yeşil ışık bekliyor!
09:57 Haluk Levent'ten "Estetik düşünüyor musunuz?" sorusuna esprili yanıt: Evet, kalça dolgusu
09:49 Rus havayolu şirketi Aeroflot açıkladı! Avrupa'ya yapılacak tüm uçuşlar durduruldu
09:47 6 muhalefet lideri bugün buluşuyor! Güçlendirilmiş parlamenter sistemde neler olacak?
09:46 Market rafları değişiyor! Tüketicileri korumak için artık bunlar yapılamayacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 10:39:24. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa BBSK Genel Klasman Şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement