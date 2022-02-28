Manisa BBSK Karate Dostluk Turnuvasında şampiyon oldu - Son Dakika
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Manisa BBSK Karate Dostluk Turnuvasında şampiyon oldu

28.02.2022 14:33
Manisa BBSK Karate Dostluk Turnuvasında şampiyon oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı, İller Arası Dostluk Turnuvası kapsamında düzenlenen müsabakalarda 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak genel klasman şampiyonu oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı, İller Arası Dostluk Turnuvası kapsamında düzenlenen müsabakalarda 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak genel klasman şampiyonu oldu.

Türkiye Karate Federasyonunun faaliyet programında yer alan Hakem Eğitim Semineri ve Terfi Sınavı, Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleşti. Programa Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş, Manisa Karate İl Temsilcisi Enes Eşsiz ve Türkiye'nin birçok ilinden 200'e yakın ulusal ve uluslararası hakem ve hakem adayları katıldı.

Karate Hakem Eğitim Semineri ve Terfi Sınavı programının içerisinde İller Arası Dostluk Turnuvası da düzenlendi. 7 şehirden 21 kulüp ve 185 sporcu müsabakalarda yer aldı. 21 sporcu ile müsabakalara katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor; 5 altın, 1 gümüş, 5 bronz madalya ile toplamda 11 madalya kazanarak genel klasman şampiyonu oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımında Kevser Koparan, Nurbade Büber, Ebru Günayar, Sümeyye Teke ve Gülçin Akyıldız turnuvada altın madalya kazandı. Sümeyye Özden müsabakaları gümüş madalya ile tamamlarken; Hansa Ceylin Nur Borazan,

Şevval Bakan, Batuhan Bayır, Eren Günayar ve Mehmet Seyhan Güler de müsabakalar sonunda bronz madalyanın sahibi oldu.

Karate takımı antrenörü Ali Eşsiz de kendilerine verilen destekten dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü'ne teşekkür etti. Eşsiz, Manisa BBSK çatısı altında yeni başarılar kazanmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. - MANİSA

Manisa BBSK Karate Dostluk Turnuvasında şampiyon oldu
Manisa BBSK Karate Dostluk Turnuvasında şampiyon oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa BBSK Karate Dostluk Turnuvasında şampiyon oldu - Son Dakika


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