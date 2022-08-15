Manisa BBSK'lı karatecilerden 6 madalya - Son Dakika
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Manisa BBSK'lı karatecilerden 6 madalya

15.08.2022 13:25
Manisa BBSK'lı karatecilerden 6 madalya

Manisa BBSK Karate takımı Türkiye ve Dünya Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde Bursa Orhangazi'de 15 sporcusu ile katıldığı turnuvadan 6 madalya ile döndü.

Manisa BBSK Karate takımı Türkiye ve Dünya Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde Bursa Orhangazi'de 15 sporcusu ile katıldığı turnuvadan 6 madalya ile döndü.

Balıkesir'de 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası ve Dünya Seçmesi hazırlıkları çerçevesinde 14 Ağustos Pazar günü Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen Ümit Genç U21 Karate Şampiyonasına Manisa BBSK karate takımı 15 sporcu ile katılarak 6 madalya kazandı. 3 altın, 2 gümüş, bir bronz ve 2 beşincilik elde eden sporcular büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Şampiyonası ve Dünya Seçmesi hazırlıkları öncesi son hazırlıklarını tamamlayan Manisa BBSK Karate takımında U21 Kadın 61 Kg Nurbade Büber şampiyon, U21 Kadın 68 Kg Sümeyye Teke şampiyon, U21 Kadın +68 Kg Gülçin Akyıldız şampiyon, Ümit Erkek 52 Kg Batuhan Bayır ikinci, Genç Kadın 53 Kg Kevser Koparan ikinci, U21 Kadın 50 Kg Ebru Günayar üçüncü, Genç Erkek 55 Kg Selahattin Sürmeli beşinci, Genç Kadın 48 Kg Begüm Akpınar beşinci olarak büyük bir başarı elde etti.

Manisa BBSK Karate Takımı antrenörü Ali Eşsiz, "Bursa'da gerçekleştirilen turnuvaya 16 sporcumuz ile katıldık. 3'ü altın, 2'si gümüş biri bronz olmak üzere 6 madalya kazandık. 2 sporcumuzda beşinci oldu.

Derecelerini elde etmişlerdir. Böylece son hazırlık maçımızı bitirmiş olduk. Dünya Şampiyonası seçmesi hazırlıkları çerçevesinde 15 gün sürecek son antrenman kampımıza yarın başlıyoruz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Orhangazi, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa BBSK'lı karatecilerden 6 madalya - Son Dakika

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