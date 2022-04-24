Manisa BŞB'de Süper Lig'e 1 kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa BŞB'de Süper Lig'e 1 kaldı

24.04.2022 12:14
Manisa BŞB'de Süper Lig'e 1 kaldı

Türkiye Basketbol Ligi'nde OGM Ormanspor'u deplasmanda 77-69 mağlup eden lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin tek galibiyet uzağında.

Türkiye Basketbol Ligi'nde OGM Ormanspor'u deplasmanda 77-69 mağlup eden lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin tek galibiyet uzağında. Ligde son 10 maçta 9 galibiyet alıp 28 haftada 22 galibiyete ulaşan Manisa ekibi, bitime 2 maç kala haftaya Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u da evinde yenerse şampiyonluk ve Süper Lig'e çıkışını resmen ilan edecek.

Manisa BŞB, 2 Mayıs Pazartesi akşamı Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen maçta rakibini mağlup ederse çifte bayram yaşayacak. Kurulduğu günden bu yana 5 yıldır çalıştırdığı takımda daha önce 2'nci Lig'de şampiyonluk, bu sezon başında da Federasyon Kupası sevinci yaşayan antrenör Ceyhun Cabadak, "Manisa şehrini hak ettiği Süper Lig'e taşıyacağımızın sözünü buradan herkese veriyoruz. Umut ediyorum ki önümüzdeki hafta evimizde şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" dedi.


- Manisa
Manisa BŞB'de Süper Lig'e 1 kaldı
Manisa BŞB'de Süper Lig'e 1 kaldı
Manisa BŞB'de Süper Lig'e 1 kaldı
YORUMLAR
500
Güzelyalı Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale kaldı Güzelyalı Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale kaldı Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'ne 1 galibiyet uzakta Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'ne 1 galibiyet uzakta

Spor Toto Süper Lig, basketbol, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa BŞB'de Süper Lig'e 1 kaldı - Son Dakika


Son Dakika
12:07 TPAO Diyarbakır'da 20 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı devraldı
12:04 23 Nisan kutlamalarında Arapça şarkı çalınması tartışma yarattı, Kırşehir Valisi'nden açıklama geldi
11:56 Davada sular durulmuyor! Duruşmada Amber Heard'ün Johnny Depp'i taklit etmesi basında geniş yer buldu
11:48 "Eski AK Partilileri yeniden partiye davet etme" çalışmaları bayramdan sonra başlıyor!
11:20 DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında yüzlerce kişi birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu
11:12 Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti
10:53 İki kadını takip edip fotoğraflarını çeken sapık, kalabalık tarafından linç edilmek istendi
10:47 Son seçim anketinde yeni sonuçlar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarındaki artış dikkat çekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
09:52 Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozu ile kutladı, takiplerinden tepki yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 12:26:55. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa BŞB'de Süper Lig'e 1 kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement