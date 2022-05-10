Manisa BŞB'den şehir turu - Son Dakika
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Manisa BŞB'den şehir turu

10.05.2022 12:39
Manisa BŞB'den şehir turu

Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak yeni sezonda ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğu kutladı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak yeni sezonda ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğu kutladı. Yeşil-beyazlı takım, Konya deplasmanındaki son maçta kupasına kavuştuktan sonra üstü açık otobüsle Manisa merkezinde şampiyonluk turu attı. Sezon başında da Federasyon Kupası'nı kazanıp Türkiye Basketbol Ligi'nde aynı sezonda iki kupayı da alan ilk takım olan Manisa ekibi, tura çifte kupayla çıktı. Manisa halkı kenti ilk kez Süper Lig'de temsil etme hakkını kazanan basketbolculara yoğun ilgi gösterdi.


Manisa BŞB'den şehir turu
Manisa BŞB'den şehir turu
Manisa BŞB'den şehir turu
Manisa BŞB'den şehir turu
Manisa BŞB'den şehir turu
Manisa BŞB'den şehir turu
YORUMLAR
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Şampiyon Manisa, Konya maçına hazırlanıyor Şampiyon Manisa, Konya maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig, basketbol, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa BŞB'den şehir turu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa BŞB'den şehir turu - Son Dakika
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